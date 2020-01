Một nữ sinh nhập viện cấp cứu sau vụ hỗn chiến do mâu thuẫn trên mạng xã hội 

Liên quan đến vụ hỗn chiến của nhóm nữ sinh tại rừng trồng cao su, ngày 17/1m, Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh ) đang phối hợp với Ban giám hiệu hai trường THPT Hương Khê và THPT Phúc Trạch để xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện mộ đoạn clip với nội dung hai nhóm nữ sinh lao vào đánh nhau dữ dôi. Đoạn video này gây xôn xao trên mạng xã hội

Từ thông tin trên mạng xã hội cho thấy, sự việc xảy ra vào ngày 14/1 tại khu rừng trồng cao su thuộc thôn Đông Trà (xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Sự việc sau đó được nhà trường phát hiện.

Theo đó, có hai nhóm nữ sinh khoảng gần 10 người đã hẹn nhau đến khu vực rừng trồng cao su để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước đó. Khi gặp nhau, hai nhóm này tiến vào chửi bới. Chưa thỏa mãn, các nữ sinh lao vào đánh đập nhau rất quyết liệt. Hậu quả khiến một học sinh bị thương phải nhập viện để tiến hành cấp cứu.

Về nguồn gốc clip này, theo cơ quan điều tra thì có một người trong 2 nhóm nữ sinh này đã dùng điện thoại di động để quay lại. Sau đó đăng tải đoạn clip này lên mạng xã hội. Sau khi đăng lên, sự việc khiến rất nhiều người phẫn nộ, nhất là các bậc phụ huynh.

Trong quá trình xác minh vụ việc, cơ quan điều tra cho biết, những nữ sinh này là học sinh trường THPT Phúc Trạch và THPT Hương Khê. Nữ sinh nhập viện danh tính là T.T.L. (học sinh lớp 10A9, Trường THPT Hương Khê).

Hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình tiếp tục làm rõ, xác minh nguyên nhân hai nhóm nữ sinh này đánh nhau để xử lý theo quy định của Pháp luật

