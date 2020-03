Một thành viên 'phòng chat thứ N' tự tử, thư tuyệt mệnh ghi 'không ngờ tình hình nghiêm trọng thế'

Theo báo cáo của sở, sau khi nghe tin cảnh sát phanh phui bê bối tình dục 'Phòng chat thứ N' và sẽ tăng cường điều tra vụ án, người đàn ông 40 tuổi đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì những gì anh ta đã làm. Người này đã nhảy khỏi cầu Yeongdong xuống sông Hàn, được tìm thấy thi thể và xác nhận tử vong lúc 2h47 sáng (giờ địa phương).

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc túi có chứa lá thư tuyệt mệnh mà người này để lại. Trong lá thứ, người này viết: "Tôi đã gửi tiền cho một vài thành viên của phòng chat tình dục N, nhưng tôi không lường trước được tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức này".

Cảnh sát cho hay đơn vị sẽ tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh cái chết của người này dựa trên những hình ảnh thu được từ CCTV, thư tuyệt mệnh và lời khai từ người thân, bạn bè,... của người đàn ông này.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án tình dục nghiêm trọng này.

Chi Nguyễn (t/h)