Một tờ báo Việt Nam tuyên bố ngừng xuất bản vì phóng viên nhiễm COVID-19

Vì có phóng viên nhiễm COVID-19, tờ Việt Nam News sẽ tạm thời dừng xuất bản báo in từ ngày 31/3 tới 15/4.

Mới đây, ban biên tập báo Việt Nam News -báo tiếng Anh thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã đưa ra thông báo sẽ tạm ngừng xuất bản báo in trong 16 ngày (từ ngày 31/3 đến 15/4) do có một phóng viên của báo nhiễm virus corona chủng mới.

Nguyên văn thông báo như sau:

"Gửi các độc giả,

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tờ báo sẽ tạm thời đình chỉ phiên bản in bắt đầu vào thứ Ba, từ ngày 31/3 đến ngày 15/4.

Quyết định là cấp thiết khi một trong các nhân viên của chúng tôi đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày hôm qua (29/3). Nhiều người đã tiếp xúc với cô tại văn phòng của chúng tôi giờ sẽ phải cách ly tại các trung tâm y tế hoặc nhà của họ.

Do đó, chúng tôi không thể mang đến cho bạn bản in cứng của bản tin tiếng Anh hàng đầu quốc gia. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và hi vọng sự thông cảm từ các bạn trong thời điểm thử thách này.

Ngay cả tại thời điểm này, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin mới nhất trong nước và hơn thế nữa. Chúng tôi đảm bảo rằng trang web của mình thường xuyên được cập nhật với các bài viết, phân tích và bình luận. Vì vậy, vui lòng tiếp tục sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấp vào vietnamnews.vn và theo dõi chúng tôi trực tuyến".





Việt Nam News cũng thông báo, những ai đã đặt mua tờ báo này sẽ được gia hạn tự động thêm 16 ngày so với ban đầu.

Phong tỏa, phun khử trùng tòa nhà trên đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - nơi phóng viên nhiễm COVID-19 sinh sống. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, hôm 29/3 vừa qua Bộ Y tế công bố 14 ca bệnh COVID-19 mới, trong số, bệnh nhân số 183 là nữ phóng viên N.T.H. (43 tuổi), phóng viên báo Việt Nam News, thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Đây là trường hợp phóng viên đầu tiên tại Việt Nam bị nhiễm bệnh trong quá trình tác nghiệp.

Theo báo cáo về tiền sử dịch tễ, ngày 12/3, phóng viên H. đã cuộc phỏng vấn với một cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam. Sau cuộc phỏng vấn, chị H. có đến cơ quan làm việc tại tầng 10 tòa nhà 79 Lý Thường Kiệt (trụ sở báo Việt Nam News) trong một số ngày và có tiếp xúc với các đồng nghiệp cùng phòng.

Ngày 26/3, cựu đại sứ này được xác định dương tính với COVID-19, trở thành bệnh nhân số 148.

Ngày 27/3, cơ quan chức năng đã tiến hành khử trùng tiêu độc tại tòa nhà 79 Lý Thường Kiệt và khu vực nhà riêng của chị H. ở Trung Hòa, Cầu Giấy.

Đến ngày 29/3, chị H. chính thức có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, là bệnh nhân 183 ở Việt Nam. Tòa nhà nơi phóng viên này sinh sống đã bị phong tỏa tạm thời vào trưa cùng ngày. Hiện quyết định phong tỏa cả tòa nhà đã được gỡ bỏ, chỉ còn phong tỏa tại một số khu vực có liên quan.

Phong tỏa cả tòa nhà nữ phóng viên nhiễm COVID-19 sinh sống. Video: Tuổi Trẻ

