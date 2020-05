Mua bảo hiểm trên vỉa hè có được bồi thường khi gặp sự cố giao thông?

Trước thông tin CSGT đồng loạt ra quân từ 15/5 nhằm kiểm tra các phương tiện dù không vi phạm lỗi giao thông, nhiều người dân bắt đầu vội vàng tìm đi mua bảo hiểm xe máy, ô tô. Trong số này, nhiều người chọn mua loại bảo hiểm xe máy 20.000 đồng/2 người/năm được rao bán la liệt khắp mặt đường.

Thời gian gần đây, nhiều điểm bán bảo hiểm tự phát xuất hiện nhan nhản ở Hà Nội, chủ yếu dọc tuyến đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) và đại lộ Thăng Long. Với lời quảng cáo "bán bảo hiểm siêu rẻ", chỉ bằng 1/3 mức giá thông thường đã thu hút nhiều người dân đến mua.

Theo như quy định hiện hành, mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy dao động ở mức 50 - 60.000 đồng/ năm. Bởi vậy, loại bảo hiểm giá rẻ 20.000 đồng ở vỉa hè là bảo hiểm tự nguyện chứ không phải loại bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự phải xuất trình khi có yêu cầu của cảnh sát giao thông. Do đó, dù có mua bảo hiểm này thì khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, người dân vẫn bị xử phạt như thường.





Trong một tình huống khác, khi PV Zing đi dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt gặp một người phụ nữ bán kính nhưng vẫn có băng rôn bán thêm bảo hiểm. Khi được ngỏ ý muốn mua bảo hiểm xe máy, người phụ nữ nhanh chóng giới thiệu tờ bảo hiểm của Công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH).

Theo đó, bảo hiểm có 2 phần gồm bên màu trắng là giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô - xe máy và màu vàng là giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc bắt trách nhiệm dân sự với tổng mức giá là 70.000 đồng. Sau khi xem đăng ký xe, chỉ sau 2 phút là giao dịch mua bảo hiểm hoàn thành.

Khi được hỏi về nguồn gốc bảo hiểm, người này từ chối cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến khi liên hệ với Công ty bảo hiểm BSH chi nhánh Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luận - Phó giám đốc chi nhánh cho biết tờ bảo hiểm mua ở vỉa hè kia dù được xác nhận là hàng thật của công ty nhưng lại không có giá trị về cả mặt pháp lý hay để bồi thường.





Zing dẫn lại lời ông Luận khẳng định: "Tờ bảo hiểm bắt buộc TNDS không có thông tin về biển kiểm soát, số khung, số máy. Còn phần bảo hiểm tự nguyện thì không ghi số tiền bảo hiểm mà người mua tự nguyện mua". Ông Luận cũng bổ sung, người phụ nữ bán bảo hiểm trên đã sai về nghiệp vụ và người điều khiển xe máy vẫn có thể bị phạt nếu trình tờ bảo hiểm này. Theo ông, nguyên nhân đến từ vấn đề chuyên môn của từng chi nhánh.

Sau khi kiểm tra chi nhánh phát hiện tờ bảo hiểm trên thuộc Công ty bảo hiểm BSH chi nhánh Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, khi hỏi về việc bảo hiểm chi nhánh mình được tuồn bán ra Hà Nội, Giám đốc bảo hiểm BSH chi nhánh Lam Sơn đã từ chối trả lời.

