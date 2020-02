Mua 'đá thiên thạch' trị bách bệnh 4,2 tỷ đồng, người đàn ông nhận về... cục đất sét

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Trương Văn Sơn (49 tuổi) và Đặng Thị Nga (45 tuổi, ngụ xã hội An Đông, huyện Lấp Vò). Hai đối tượng này dở thủ đoạn, lừa bán một cục đất sét vô giá trị cho ông N.Đ.T. (ngụ TP.HCM), chiếm đoạt số tiền 4,2 tỷ đồng.

Đối tượng Trương Văn Sơn và Đặng Thị Nga. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu xác định, nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản N.Đ.T. có quen biết với vợ chồng Sơn thông qua mối quan hệ ngoài xã hội. Trong những lần trò chuyện, Sơn thường úp mở nói rằng nhà có "đá thiên thạch" bảo vật gia truyền có khả năng hủy kính, đông đặc thủy ngân và điều trị bách bệnh.

Để lừa ông T. tin vào sự thần kỳ của hòn đá thiên thạch trên, vợ chồng Sơn đã nhiều lần dở thủ đoạn "phù phép", tráo các mẫu thử. Bị thuyết phục, ông T. đồng ý mua đá thiên thạch với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Sau khi trao tiền cho các đối tượng và nhận lại hòn đá thiên thạch, ông T. mới phát hiện ra đây chỉ là đồ giả, mọi khả năng thần kỳ của hòn đá cũng là do vợ chồng Sơn tự dựng lên mà thôi. Do đó, ông T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Củng cố hồ sơ, thu thập đủ chứng cứ, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Sơn và Đặng Thị Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục đất sét giá 4,2 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, vợ chồng Sơn thừa nhận đã dựng chuyện về đá thiên thạch để lừa ông T. Thực chất hòn đá thiên thạch thần kỳ chỉ là cục đất sét vô giá trị.

Đáng chú ý, ngoài ông T., nhiều người khác đã bị vợ chồng Sơn dùng đá thiên thạch giả để lừa tiền.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang thông báo ai là nạn nhân bị vợ chồng Sơn lừa đảo với thủ đoạn trên nên đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo quy định Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Thiên Thạch mặt trăng tiền tỷ gây nguy hiểm cho con người?

Kiều Đỗ (t/h)