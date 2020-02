Mua khẩu trang 3M trên mạng, nhận lại lá cây

Mới đây, theo thông tin phản ánh của cư dân mạng, nhiều người đã trở thành nạn nhân của một trang fanpage Facebook bán khẩu trang online.

Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung phản ánh, trang fanpage Facebook "Khẩu trang 3M VogMask Việt Nam" giao bán hộp 30 chiếc khẩu trang 3M 9001v với giá 360.000 đồng. Đây là mức giá được cho là rất rẻ so với giá trên thị trường, trong thời điểm dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp.

Được biết, khi muốn mua sản phẩm này, cư dân mạng sẽ phải chuyển khoản trước số tiền 360.000 đồng về chủ thẻ tên Đinh Văn Đức về ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh tại Hà Nội. Người bán chỉ giao hàng sau khi đã nhận được tiền, nguyên nhân là vì mặt hàng này đang bán rất chạy.

Đáng nói, sau khi trả tiền, nhiều người ta hỏa phát hiện đã bị lừa khi chỉ nhận được chiếc hộp dựng đầy lá cây, một vài người may mắn hơn thì nhận được một vài chiếc khẩu trang vải. Khi quay trở lại trang fanpage "Khẩu trang 3M VogMask Việt Nam" để tố cáo, người mua hàng liền bị "chặn" không thương tiếc.

"Tôi đã quay lại trang này, bình luận để cảnh báo những người mua khác về cách buôn bán thất đức của trang này. Tuy vậy, ngay sau đó, bình luận của tôi đã bị xóa, tài khoản bị chặn", một người mua hàng chia sẻ.

Nhiều người phản ánh đặt mua khẩu trang nhưng chỉ nhận được lá cây.

Hiện đã có rất nhiều tài khoản lên tiếng đã bị lừa mua khẩu trang giá rẻ của trang fagepage này. Theo thông tin từ đơn vị vận chuyển và thư viện quảng cáo Facebook, kể từ khi trang fanpage "Khẩu trang 3M VogMask Việt Nam" được lập từ ngày 1/2, đã có ít nhất 2.000 đơn hàng được vận chuyển đến khách hàng.

Hiện những bài đăng lừa đảo bán khẩu trang này vẫn đang được chạy quảng cáo trên mạng và thu hút hàng nghìn lượt bình luận đặt hàng. Những nạn nhân của fanpage này đang kêu gọi nhau báo cáo trang bán hàng lừa đảo để những đối tượng xấu không còn có cơ hội trục lợi trên sự lo lắng bất an của người dân trong mùa dịch. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người sập bẫy "hot girl" bán khẩu trang trên Facebook

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thúy (24 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội lừa đảo.

Chân dung "hot girl" lừa đảo bán khẩu trang qua mạng. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, nhiều người dân trình báo bị một người lừa bán khẩu trang y tế qua mạng xã hội Facebook. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Thị Thúy chính là đối tượng này. Tại cơ quan chức năng, Thúy khai nhận dùng nick ảo lập các tài khoản Facebook đăng bài với nội dung bán số lượng lớn khẩu trang y tế với giá rẻ. Nhiều người đã "sập bẫy" nhắn tin cho Thúy đặt mua khẩu trang số lượng lớn, nhưng khi chuyển tiền thì Thúy chặn Facebook, ngắt liên lạc với họ. Thúy khai nhận đã chiếm đoạt số tiền hơn 60 triệu đồng của hơn 10 người.

Kiều Đỗ (t/h)