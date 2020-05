Đắp mặt nạ trắng da mua giá 600.000 đồng, cô gái 21 tuổi nhập viện vì mặt sưng vù, nổi mụn mủ

Tin tức mới nhất ngày 20/5, báo Vietnamnet dẫn lại thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, mới đây một bệnh nhân nữ (21 tuổi, ngụ tại Long An) đã nhập viện trong tình trạng mặt sưng phù, nổi mụn mủ khắp mặt.



Theo lời kể của bệnh nhân, vì muốn có một làn da trắng da trắng đẹp nên cô đã lên mạng tìm hiểu. Tin vào lời quảng cáo trên mạng, bệnh nhân này đã mua một loại mặt nạ đông y với giá hơn 600.000 đồng về đắp.



Lần đầu đắp, cô gái không thấy có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, đến lần 2 thì cô bắt đầu cảm thấy da hơi rát, đến hôm sau thì mặt đỏ bừng, sưng phù liền vội vã đến bệnh viện kiểm tra.



Zing dẫn lại lời của BSCKII Võ Thị Đoan Phượng - Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, khi nhập viện bệnh nhân được chẩn đoán Viêm da tiếp xúc Dị ứng cấp tính; được điều trị với thuốc kháng sinh, kháng viêm và thuốc bôi tại chỗ.



Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, mặt cũng hết sưng đỏ và được xuất viện. Theo BS Phượng, tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng cấp tính ở bệnh nhân là phản ứng viêm da dạng chàm tại vị trí tiếp xúc với dị nguyên.



Loại dị ứng này xảy ra không cố định ở từng người, thường xảy ra trong vòng 48-72 giờ sau khi tiếp xúc với chất gây dị ứng. Triệu chứng thường là bùng phát ban đỏ, mụn nước và bóng nước, gây ngứa, trường hợp mãn tính có thể khiến da dày lên kèm theo những vết rạn và nứt da.

Nhiều trường hợp mẫn cảm có thể dị ứng ngay lần đầu, nhưng bệnh nhân này lại đắp lần đầu thấy đẹp, đến lần 2 mới có biểu hiện dị ứng. Các chất gây dị ứng thường gặp như Nickel, mỹ phẩm, nước hoa, thuốc nhuộm tóc, phấn hoa…



Do đó, BS Phượng khuyến cáo chị em không nên tin vào những thông tin không chính xác trên mạng xã hội, không mua và sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện dị ứng tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà phải đến ngay bệnh viện có chuyên khoa da liễu uy tín để được điều trị kịp thời.



Thùy Nguyễn (t/h)