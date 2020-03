Từ vụ chia tay vì `mua nhầm size giầy` bàn về chuyện `phụ nữ quan trọng là vừa lòng hay vừa chân`?

Mua nhầm size đang là sự việc đáng chú ý nhất trong làng giải trí Việt 2 ngày nay. Nó xuất phát từ sự kiện, Mâu Thủy chia tay bạn trai 8 năm do mua nhầm size giày.

Size giầy là... giọt nước tràn ly cho 1 cuộc tình

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Á hậu – người mẫu Mâu Thủy bất giờ tiết lộ thông tin cô cùng bạn trai 8 năm gắn bó đã “đường ai nấy đi”. Việc cô giữ kín chuyện chia tay này là vì không muốn nó ảnh hưởng đến công việc.

Chuyện sẽ chẳn có gì đáng chú ý nếu Á hậu không tiết lộ thêm nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ này. Theo Mâu Thủy, lý do chia tay là vì người yêu tặng cô một đôi giày nhưng lại bị... nhầm sai.

Mâu Thủy chia sẻ: “Tôi nói lời chia tay anh từ hôm mùng 10 Tết âm lịch sau chuyến du lịch cùng anh ấy và nhóm bạn. Tôi quyết định chia tay vì anh ấy tặng tôi đôi giày sai size. Tôi thấy lý do này chẳng ngớ ngẩn chút nào bởi quen nhau 8 năm mà sai size giày thì không còn gì để nói. Mua giày đúng hay sai size thể hiện sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của hai người”.

Mâu Thủy chia tay bạn trai vì mua nhầm size giày

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi thì đã có hàng nghìn lời bình luận đồng tình, phản đối. Nhiều người cho rằng, đây là lý do quá trẻ con, buồn cười và nhỏ nhặt. Nhưng một số khác đồng tình rằng, Mâu Thủy làm đúng.

Trước sự việc này, Mâu Thủy tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trên trang cá nhân của mình, cô viết: “Lọ lem từng đánh rơi chiếc giày thủy tinh để hoàng tử nhặt được và đã tìm được hạnh phúc của mình. Tấm từng thử vừa chiếc hài và trở thành vợ vua. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Vậy size giầy của các này bao nhiêu, liệu chàng có nhớ? Để tìm được hạnh phúc từ nàng? Điều đó có khó đâu. Cô Mâu Thủy size 39 nhá!”.

Được biết, trong chuyện tình với bạn trai kéo dài 8 năm, Mâu Thủy luôn luôn giữ kín. Cô chỉ công khai bạn trai vào dịp lễ tình nhân vừa qua. Thế nhưng, chưa đầy 1 tháng sau, chuyện tình đã tan vỡ.

Trả lời phỏng vấn nhiều báo đài về chuyện tình yêu, Mâu Thủy cho biết, cô đã yêu từ năm 20 tuổi. Hai người từng cùng tham gia đào tạo người mẫu nhưng sau đó Mâu Thủy theo nghề, tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model còn người yêu chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh

Phụ nữ, quan trọng là vừa lòng hay vừa chân?

Chuyện Mâu Thủy chia tay bạn trai 8 năm chỉ vì mua nhầm size giầy đã được công bố cách đây 2,3 ngày rồi nhưng sức nóng của nó vẫn còn nguyên. Có hàng trăm ý kiến khác nhau từ sau câu chuyện “mua nhầm size giầy” này. Đọc bài viết về câu chuyện này, có người thắc mắc: Mâu Thủy có cầu toàn quá chăng, có đòi hỏi quá nhiều ở cuộc tình 8 năm của mình? Và rồi, người này phân tích rằng: Đàn ông vốn nhạy cảm với các con số. Nhưng đó là trong công việc. Còn ngoài xã hội , họ thường chỉ cố gắng nhớ được số nhà, số điện thoại của người yêu, vợ hay bồ. Chứ size giầy họ chịu chết. Vậy nên, cánh đàn ông vẫn bảo nhau, chẳng dại gì mua giày tặng bạn gái mà không dẫn nàng đi cùng.

Người này cũng cho rằng, chẳng hiểu sao người yêu Mâu Thủy không biết việc này? Có thể anh ấy quá tự tin vào khả năng ước lượng bằng mắt của mình. Và sau mọi lời giải thích, người lại “chốt” lại rằng: “Phụ nữ mà, quan trọng là vừa lòng chứ không phải vừa chân”.

Trước nhiều ý kiến khen, chê cách hành xử của Mâu Thủy với cuộc tình 8 năm, có rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng... đã lên tiếng an ủi, động viên Mâu Thủy. Điển hình là Hoàng Thủy – Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

bạn gái cầu thủ Quang Hải nhiệt tình ủng hộ quyết định của Mâu Thủy

Hoàng Thùy nhắn nhủ đến Mâu Thủy: “Em biết Thủy đi giàu 38 nè, để hôm nào tặng nha. Cố lên nè”.

Cùng với mâu thủy, cô nàng Nhật Lê – bạn gái tiền đạo Quang Hải cũng chia sẻ trên mạng xã hội về việc đồng tình, ủng hộ quyết định của Mâu Thủy. Thậm chí, cô còn tag cả instagram của Mâu Thủy.

Trong bài viết của Nhật Lê có đoạn: “Mua giày đúng hay sai size, thể hiện sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của hai người dành cho nhau. Nếu yêu nhau, muốn sống bên nhau mà từ những điều nhỏ nhặt nhất còn không nhớ nổi, thử hỏi lấy gì đảm bảo cho những điều to lớn hơn? Một đời người là quá dài, tao không muốn vì 8 năm bên nhau mà cả đời còn lại phải tạm bợ".

"Một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò. Một đời rất ngắn, chọn đúng người 1 đời không đủ. Khi cô gái bỏ lỡ người mình muốn cưới nhất, liền trở nên ngày càng kén chọn. Khi người con trai bỏ lỡ người anh ta muốn cưới nhất, liền trở nên càng dễ dãi".

Câu chuyện mua nhầm size giầy của bạn trai Mâu Thủy dẫn đến việc chia tay sau 8 năm gắn bó để lại rất nhiều suy nghĩ về tình yêu thời 4.0. Còn có nhiều ý kiến khác về chuyện này, nhưng đúc rút lại, để có cuộc tình bền chặt thì yêu thôi là chưa đủ, quan trọng hơn là thấu hiểu, đồng cảm, quan tâm dành cho đối phương.

Mâu Thủy là một trong những người mâu hàng đầu ở Việt Nam

