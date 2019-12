Mua nợ trang cá độ bóng đá giá 225 triệu, người đàn ông bị chủ nợ dọa… cắt lưỡi, cắt tim

Cụ thể, khoảng 15h45 ngày 19/12, chị Tạ Thanh Huyền (trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đến Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội ) trình báo việc: Vào chiều cùng ngày, chồng chị là Hoàng Văn Bách đang ngồi uống nước cùng bạn tại quán trà đá trên đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2) thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt bắt cóc lên xe ô tô, đưa đi đâu thì không rõ.

Ngay sau khi chồng bị bắt, chị Huyền nhận được cuộc gọi từ số lại nói rằng phải chuẩn bị 1 tỷ để “chuộc” anh Bách nếu không sẽ cắt lưỡi, cắt tim. Khi đến trình báo sự việc, chị Huyền vô cùng hoang mang và lo lắng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Đình 2 đã trình báo sự việc lên Công an quận Nam Từ Liêm. Đơn vị đã vào cuộc điều tra. Chỉ một thời gian ngắn, Công an đã làm rõ danh tính nhóm đối tượng bắt cóc anh Bách.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện: Vào cuối tháng 11/2019, anh Bách vào TP Hồ Chí Minh chơi và nhờ đối tượng Trần Văn Khôi (SN 1978, trú tại phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh) lấy trang cá độ bóng đá với giá 225 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Bách không có tiền trả ngay nên đã về Hà Nội. Không đòi được tiền, Khôi đã nhờ người ở ngoài Hà Nội tìm Bách để đòi nợ.

Chiếc xe Khôi dùng để bắt cóc anh Bách

Sau nhiều ngày tìm kiếm, chiều 19/12, người của Khôi phát hiện anh Bách ngồi uống nước cùng bạn bè ở đường Mỹ Đình. Theo sự chỉ đạo của Khôi, nhóm này đã đi ô tô do Nguyễn Hùng Anh (SN 1995, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển, tìm đến nơi anh Bách ngồi uống nước.

Trên ô tô bắt cóc anh Bách còn có các đối tượng khác là Trần Văn Thặng (SN 1998, trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định); Trần Công Khanh (SN 1982, trú tại phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Khi đến quán nước anh Bách ngồi uống, Nguyễn Hùng Anh ngồi trên xe ô tô còn Thặng, Khanh, Khôi đến quán nước lôi anh Bách lên xe. Anh Bách cố gắng chống cự vùng vẫy không lên xe đã bị Thăng, Khanh, Khôi dùng tay và gạch đá, rồi túm tóc, đẩy lên xe ô tô của Hùng Anh và rời khỏi hiện trường.

Khôi bảo Hùng Anh lái xe đi Nam Định. Anh Bách bị Khôi, Thặng dùng tay khối chế, dúi đầu xuống đất. Tiếp đó, Khôi đấm đá liên tiếp vào mạn sườn và yêu cầu anh Bách gọi điện về nhà lấy tiền trả Khôi.

Sợ bị đánh, Khôi gọi điện về cho bố đẻ nhờ đi cầm cố nhà. Đồng thời, cũng gọi điện cho vợ đi vay 1 tỷ để trả nợ. Khi Khôi gọi cho vợ anh Bách còn đe dọa, nếu không trả tiền thì sẽ cắt lưỡi, cắt tim…

Trên đường đi, anh Bách cố gắng phân bua nên Khôi đã bảo đưa đến nhà hàng Hoa Viên (phường Lộc Vượng, ở TP Nam Định – nơi bạn Khôi kinh doanh ). Tuy nhiên, trước khi đến nhà hàng Khôi đã đưa anh Bách vào công viên ép viết giấy thuê xe ô tô và vay tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22h cùng ngày, Công an đã giải cứu được anh Bách. Khai thác tại chỗ các đối tượng Khôi, Hùng Anh, Thặng, Khanh về hành vi vi phạm Pháp luật

Về phần anh Bách, theo giám định ban đầu thì bị thương phần mềm. Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giữ các đối tượng trên để phục vụ điều tra.

Nga Đỗ (t/h)