Mưa sao băng Quadrantids: Cơn mưa sao băng rực rỡ nhất năm mở màn thập kỷ mới đặc biệt thế nào?

Quadrantids hay còn gọi là mưa sao băng Thước Phần Tư, có nguồn gốc từ những phần còn lại của tiểu hành tinh 2003 EH1. Đây là một tiểu hành tinh có quỹ đạo chuyển động quanh mặt trời với chu kỳ 5,5 năm.



Mưa sao băng Quadrantids là mưa sao băng rực rỡ nhất năm mở màn thập kỷ mới.



Vào rạng sáng nay (ngày 4/1), người yêu thiên văn tại Việt Nam đã có cơ hội ngắm hiện tượng thiên văn kỳ thú đầu tiên của năm 2020, cũng là đầu tiên của thập kỷ mới: Trận mưa sao băng Quadrantids.

Theo dự báo của Tổ chức Sao băng Thế giới (IMO), cực điểm mưa sao băng Quadrantid năm 2020 sẽ rơi vào 08:20, 04/01/2020 (UTC), tức là rạng sáng 4/1 theo giờ Việt Nam. Năm nay, Mặt Trăng đã lặn đi từ sớm nên người quan sát sẽ không bị ánh sáng chói chang của chúng làm phiền.



Mưa sao băng Quadrantid trên bầu trời Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc. Ảnh: Cheng Luo.

Được biết, mưa sao băng Quadrantids đạt cực đại vào đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4/1 với tần suất có thể lên tới hơn 60 vệt/giờ, tương đương với 2 trận mưa sao băng lớn nhất năm là Geminids và Perseids. Tuy nhiên, hầu hết các trận mưa sao băng đều có thời gian cực đại dài hai ngày nhưng thời điểm đạt cực đại của Quadrantids tương đối ngắn, chỉ kéo dài trong vài giờ và số vệt sáng dài, đẹp cũng hiếm hoi hơn.



Mưa sao băng Quadrantid năm 2019 và núi lửa Tenerife's Teide trên đảo Canary. Ảnh: Daniel López (El Cielo de Canarias).



Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA): “Quadrantids, đạt cực đại vào đầu tháng 1 hàng năm, được coi là một trong những trận mưa sao băng rực rỡ nhất hàng năm”. Theo kinh nghiệm quan sát mưa sao băng Quadrantids, mọi người nên nhìn về bầu trời hướng đông bắc từ sau 4 giờ sáng ngày 04/01, nơi khu vực nhóm sao Bắc Đẩu thuộc chòm sao Ursa Major (Đại Hùng, chú gấu lớn).

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn quan sát Mưa sao băng Quadrantids Ngày 3-4/1/2020. Nguồn: Thiên Văn vất vả.

Thùy Nguyễn (t/h)