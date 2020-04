Your browser does not support HTML5 video.

Phẫn nộ mua xăng xong, người phụ nữ ném tiền xuống đất trả nhân viên rồi cùng chồng phóng đi 15:01 11/04/2020 Theo như đoạn clip, sau khi nhân viên đổ xăng xong, người phụ nữ lấy tiền ra trả nhưng không đưa tận tay mà ném thẳng xuống đất. Hành động này khiến anh nhân viên và khách hàng ngay lúc đấy đều vô cùng bức xúc