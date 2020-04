Mùa xuân trở lại với Vũ Hán sau 76 ngày phong tỏa

Ngày 8/4/2020 có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất của người dân Vũ Hán, vùng tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc . Sau 76 ngày, lệnh phong tỏa tại đây đã chính thức được Chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ. Khoảng 11 triệu cư dân Vũ Hán sẽ được phép rời thành phố tự do đi lại, chỉ cần được xác nhận bằng ứng dụng giám sát của chính phủ rằng họ khỏe mạnh, không nhiễm bệnh và không tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

Các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt,... sẽ vẫn được áp dụng tại Vũ Hán. Dù vậy, những tuần gần đây các lệnh hạn chế trong thành phố đã được nới lỏng. Cuộc sống của người dân đang dần trở lại bình thường, những chuyến xe đầu tiên rời khỏi TP Vũ Hán đã lên đường. Chuyến xe đầu tiên rời Vũ Hán tới Bắc Kinh đã được khởi hành lúc 6h25 (theo giờ địa phương) sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Hệ thống đường sắt, hàng không dân dụng, đường thủy, đường cao tốc và cả tuyến xe buýt đô thị bắt đầu đi vào hoạt động sau hơn 2 tháng phong tỏa. Những tòa nhà cao tầng khắp thành phố sáng đèn lấp lánh, chiếu hình ảnh nhằm tôn vinh các nhân viên an ninh, lính cứu hỏa,... Dự kiến, các tuyến phương tiện di chuyển công cộng sẽ phải hoạt động hết công suất trong thời gian tới đây để có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng trăm nghìn người.

Cách đây hơn 2 tháng, việc phong tỏa Vũ Hán được coi là sự kiện cách ly lớn nhất trong lịch sử loài người. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc phong tỏa đã khiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc giảm tới 96% và góp phần làm kiểm soast dịch bệnh.

Theo thông kê, TP Vũ Hán ghi nhận hơn 50.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2.572 ca tử vong, chiếm khoảng 80% tổng số người chết vì loại virus này ở Trung Quốc. Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại TP Vũ Hán có thể được xem như một dấu hiệu quan trọng cho thấy bước đầu chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. WHO cũng đã ca ngợi sự "hồi sinh" của Vũ Hán là niềm cảm hứng để cả thế giới cùng kiên cường chiến đấu với dịch COVID-19.





Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)