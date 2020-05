Ngày đền tội của gã đàn ông sát hại cháu trai 7 tuổi rồi phi tang xác chỉ vì hậm hực 1 câu nói

Tin tức mới nhất ngày 15/5, báo Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã đưa bị cáo Vũ Huy Toản (42 tuổi, ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người.



Toản chính là kẻ đã giết hại cháu trai họ dã man rồi phi tang xác chỉ vì hậm hực một câu nói. Đáng lưu ý, nạn nhân là cháu N.H.T. mới chỉ 7 tuổi. cháu T. là con của chị N.T.T. (em vợ của Trọng).

Bị cáo Vũ Huy Toản.



Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/4/2019 con gái Toản là cháu V.B.H. sau khi tan học có chở cháu T. về nhà mình để ăn trưa và nghỉ ngơi. Đến chiều, cả 2 cháu lại chở nhau đi học. Khi ở nhà 1 mình, đối tượng Toản bất ngờ nhớ lại câu nói của cháu T. và em vợ vài ngày trước nói "bác Toản là thằng tù" và "tâm thần chỉ biết chơi mà không biết làm".



Càng nghĩ càng hậm hực, bị cáo nảy sinh ý định ác độc về việc sát hại cháu T. để trả thù. Sau đó, Toản lấy xe đuổi theo con gái và cháu T. Đến đoạn khu Đồi Chói (xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội), Toản bảo cháu T. sang mình chở rồi đưa cháu về nhà cũ của mình.



Tại đây, Toản dùng xe máy đâm thẳng vào người khiến bé trai 7 tuổi bất tỉnh giữa sân. Thấy cháu còn thở, bị cáo lôi cháu vào bếp, dùng xẻng đập khiến nạn nhân tử vong.



Để phi tang xác, Toản cho thi thể cháu T. vào bao tải, lôi ra góc vườn. Sau khi chôn, bị cáo còn lấp đất, gạch nhằm che giấu mọi người. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày gây án đối tượng đã bị bắt giữ.



Dù rất ân hận về hành vi của mình và xin HĐXX được gửi lời xin lỗi với gia đình bị hại, bị cáo Toản vẫn phải "trả giá" bằng 20 năm tù sau hành động giết người dã man.



