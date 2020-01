Mức lương tối thiểu vùng 2020 tăng lên tối đa bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu vùng 2020 sẽ tăng thêm ít nhất là 150.000 đồng so với năm 2019.

Từ ngày 1/1/2020, Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000-240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019. Cụ thể:

Mức lương tối thiểu vùng I tăng 240.000 đồng/tháng, từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng;

Mức lương tối thiểu vùng II tăng 210.000 đồng/tháng, từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng;

Mức lương tối thiểu vùng III tăng 180.000 đồng/tháng, từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng;

Mức lương tối thiểu vùng IV tăng 150.000 đồng/tháng, từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng;

Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận, trả lương.

Mức lương tối thiểu vùng 2020 tăng tối đa 240.000 đồng/tháng

Đối tượng áp dụng của mức lương tối thiểu vùng 2020 trên bao gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này); Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình , cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

Cũng từ ngày 1/1/2020, sẽ có sự thay đổi về cách tính vùng trong việc áp dụng lương tối thiểu vùng.



Theo đó, các địa phương được chuyển từ vùng III lên vùng II gồm: Huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), TP. Bến Tre và huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).



Các địa phương được chuyển từ vùng IV lên vùng III gồm: Huyện Đông Sơn và huyện Quảng Xương của tỉnh Thanh Hóa; huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò của tỉnh Nghệ An; huyện Ba Tri, huyện Bình Đại và huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre.



Như vậy, so với năm 2019, số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở vùng I giữ nguyên; vùng II tăng 3 địa bàn; vùng III tăng 8 địa bàn; vùng IV giảm 8 địa bàn.

Tăng mức lương tối thiểu vùng 2020 và những chính sách có hiệu lực từ 1/1/2020

