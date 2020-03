Mùi tử khí tố cáo tội ác giết vợ, chôn xác dưới gầm giường của gã đàn ông mu muội

Ngày 18/5/2015, TAND tỉnh Long An đưa vụ giết vợ chôn xác dưới gầm giường ra xét xử sơ thẩm. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Ngọc (SN 1970, ngụ tại ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An) án tù chung thân về tội Giết người. Nạn nhân là bà Phạm Thị Lan (SN 1970, ngụ cùng địa phương, vợ của Ngọc).

Thời điểm đó, sự việc bà Phạm Thị Lan bỗng dưng mất tích khiến cả ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông vô cùng hoang lang. Người thân cùng hàng xóm láng giếng nháo nhác đi tìm. Đến ngày 16/3/2015, thi thể bà Lan được phát hiện ngay dưới nền căn nhà. Kẻ giết người chính là Phan Tấn Ngọc khiến ai cũng bàng hoàng, sửng sốt. Không ai ngờ được, người đàn ông hiền lành, ít nói lại ra tay giết hại vợ.

Theo điều tra, bà Lan vốn là người chăm làm, khoảng 4h sáng ngày 12/3, cha mẹ và các con của bà mới phát hiện sự thường khi không thấy bà về nhà. Kiểm tra đồ đạc trong nhà thì không thấy thiếu gì ngoài mấy món đồ làm vườn. Ngày hôm sau, cả ấp 4 bắt đầu xôn xao việc Lan mất tích.

Một người hàng xóm cạnh nhà từng cho biết: “Qua đến ngày 15/3/2015 thì tin đồn bà Lan mất tích lan rộng. Một vật lạ nổi lên dưới kênh cũng khiến người ta kéo nhau đi xem vì nghĩ là thi thể bà Lan. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm nghi ngờ bà Lan đã chết”.

Căn nhà nơi Ngọc sinh sống

Trong khi đó, người chồng đang sống ly thân trong căn nhà nhỏ cách nơi bà Lan ở một khoảng vườn vẫn luôn tỏ ra vô cùng bình thản, không có biểu hiện khả nghi nào. Khi đó, Ngọc vẫn đi mua vật liệu về xây dựng, kêu thợ về đổ, tráng nền căn nhà mình đang ở ngay ngày đầu tiên bà Lan mất tích.

4 ngày sau khi bà Lan mất tích, Công an xã Mỹ Thạnh Đông gửi giấy triệu tập nghi can Phan Tấn Ngọc đến để hỏi thông tin phục vụ công tác tìm kiếm bà Lan. Nghi can Ngọc khi đó không lên trụ sở Công an làm việc mà ra đường đón xe đi hơn 70km đến CÔng an tỉnh Long An tự thú, khai nhận mình đã giết vợ.