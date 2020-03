Mụn trứng cá Hoàn Nguyên - Giải pháp tối ưu cho làn da tươi trẻ

Hoàn Nguyên là một trong những sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn trứng cá bằng thảo dược Đông y do Trung tâm Da liễu Đông y nghiên cứu và bào chế. Hoàn Nguyên đã được VTV2 giới thiệu là giải pháp loại bỏ mụn hiệu quả.

Mụn trứng cá Hoàn Nguyên - Bào chế từ 100% thảo dược sạch

Hoàn Nguyên do chính các chuyên gia tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam nghiên cứu và bào chế với đề tài “Trị mụn hiệu quả bằng thảo dược Đông y ”. Sau nhiều năm phân tích công dụng của các thảo dược có công dụng trị mụn, dưỡng da, cuối cùng Hoàn Nguyên đã được ra đời với sự kết hợp của hàng chục thảo dược quý như:





Hoàn Nguyên được bào dựa theo nguyên lý y học cổ truyền, sử dụng 100% thảo dược tự nhiên Hoàn Nguyên được bào dựa theo nguyên lý y học cổ truyền, sử dụng 100% thảo dược tự nhiên

Đặc biệt các thảo dược được bào chế đều được thu hoạch ở các vườn chuyên canh đạt chất lượng GACP- WHO, đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ. Trong đó, vị Kim ngân hoa đóng vai trò như thảo dược chủ đạo. Vị thuốc này có công dụng giúp kháng khuẩn, chống viêm, ức chế quá trình lây nhiễm khiến tình trạng mụn nghiêm trọng hơn. Ngoài ra Kim ngân hoa còn giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, làm mát gan hỗ trợ điều trị mụn do yếu tố nội sinh bên trong.

Cơ chế tác động kép “TRONG UỐNG, NGOÀI BÔI” giúp loại bỏ mụn toàn diện

Hầu hết các sản phẩm thông thường chỉ tác động ở bề mặt ngoài da, trong khi căn nguyên gây mụn chủ yếu bởi rối loạn nội tiết, cơ thể tích tụ nhiệt độc, khí huyết không được lưu thông,... Do vậy phần lớn mọi người đều rời vào tình trạng mụn giảm rồi lại tái phát trở lại nhiều lần, thậm chí mức độ nghiêm trọng hơn.





Khác với sản phẩm thông thường, Hoàn Nguyên có sự kết hợp giữa viên uống, tinh chất bôi ngoài da và nước rửa mặt thảo dược hình thành cơ chế kép “trong uống, ngoài bôi” giúp loại bỏ mụn toàn diện. Bộ sản phẩm không chỉ tác động ở bề mặt ngoài da mà còn giải quyết căn nguyên nội sinh từ đó mang lại hiệu quả điều trị Mụn trứng cá toàn diện từ trong ra ngoài.

Hoàn Nguyên giúp loại bỏ Mụn trứng cá từ gốc, ngăn ngừa tái phát





Giải pháp trị mụn bằng Hoàn Nguyên được VTV2 khuyên dùng

Hoàn Nguyên có ưu điểm nữa là phù hợp với mọi đối tượng bị mụn trứng cá, với nhiều loại da khác nhau, kể cả da nhạy cảm. Ngoài ra, sản phẩm được dùng linh hoạt cho các loại mụn trứng cá như mụn đầu đen, mụn ẩn, mụn bọc, mụn mủ, mụn viêm,... Tùy theo từng mức độ, bác sĩ sẽ chỉ định phối hợp các chế phẩm khác nhau.



Ngoài ra, Hoàn Nguyên còn có nhiều ưu điểm nổi bật khác như:



• Liệu trình điều trị rõ ràng từ 2 - 4 tháng tùy theo cơ địa từng người.

• Được Bộ y tế cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn lưu hành trên toàn quốc theo số 19921/2016/ATTP-XNCB.

• Trung tâm cam kết hoàn tiền lại 100% cho khách hàng bằng hợp đồng nếu không khỏi

Hoàn Nguyên với nhiều ưu điểm vượt trội đã giúp hàng nghìn người thoát khỏi nỗi ám ảnh về mụn trứng cá hiệu quả. Đặc biệt, hầu hết các trường hợp sau khi chữa khỏi mụn bằng bộ sản phẩm không còn rơi vào tình trạng mụn tái phát trở lại.





Lộ trình sử dụng Hoàn Nguyên hiệu quả từ 2 tháng



Chương trình “Vì Sức Khỏe người Việt” kênh VTV2 phát sóng ngày 16/02/2020 với chủ đề “trị mụn thành công bằng thảo dược Đông y”. Xuất hiện trong chương trình có bạn Huyền Anh và Lan Anh đã từng loại bỏ mụn nhờ sản phẩm Hoàn Nguyên.

“Mụn trứng cá khiến mình cảm thấy rất tự ti mỗi khi ra ngoài. Sau đó nhờ sử dụng Hoàn Nguyên, chỉ sau khoảng 2 tháng tình trạng mụn ở da mặt mình đã cải thiện hoàn toàn, da dẻ cũng sáng hồng hơn”- Huyền Anh chia sẻ.



“Mình đã sử dụng rất nhiều phương pháp trị mụn nhưng đều không hiệu quả, ngược lại tình trạng mụn ngày càng nghiêm trọng. Sau đó mình tìm hiểu về bộ Hoàn Nguyên thấy nhiều người review hiệu quả tốt nên mình quyết định sử dụng. Kiên trì khoảng 2 liệu trình mình thấy da mặt cải thiện nhanh, mụn không chỉ mất dần đi mà da mặt cũng sáng mịn hơn.” - Bạn Lan Anh chia sẻ.





Lan Anh và Huyền Anh chia sẻ về hiệu quả của Hoàn Nguyên trên VTV2

Hoàn Nguyên được đánh giá là phương pháp trị mụn từ thảo dược tự nhiên an toàn, hiệu quả toàn diện.

