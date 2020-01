Mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày đầu tiên năm mới nên người Việt thường quan tâm đến những điều kiêng kỵ để tránh gặp xui xẻo, mất lộc. Trong đó, bị bỏng là một trong những tai nạn sơ suất mọi người hay gặp phải, đặc biệt là trong ngày lễ Tết phải nấu nướng, củi lửa nhiều. Khi bị bỏng bên cạnh việc gây đau rát rất khó chịu, nhiều người còn thắc mắc nếu mùng 1 bị bỏng có sao không?





Theo quan niệm của người xưa, lửa là vận đỏ, là may mắn, là niềm vui và tài lộc. Lửa tượng trưng cho sự an lành, ấm cúng, xua đuổi những điều u ám và đen tối. Mùng 1 bị bỏng tuy khiến bạn khó chịu, nhưng đây có thể là điềm báo cho thấy cả năm nồng ấm, tài lộc dồi dào. Nếu bạn đang nấu ăn và bị bỏng, thì điều này cho thấy bạn nhiệt tình, đầy đam mê và đón năm mới với tâm thế tích cực. Đây cũng có thể là dấu hiệu tốt, ám chỉ bạn có thừa khả năng để xử lý được những vấn đề trong cuộc sống của mình.





Tuy nhiên, nếu bạn bỏng khi đang đốt củi hay các vật dụng gia đình thì có khả năng bạn cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, để tránh những hậu quả khó lường. Nếu mùng 1 bị bỏng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang hơi bất cẩn, lơ đãng phải cẩn thận và chú ý đến Sức Khỏe của mình hơn. Nếu không tự chăm sóc bản thân mình, khả năng bạn sẽ mắc phải các bệnh vặt như cảm mạo, cảm cúm...

Theo quan niệm của người Việt, lửa thường đem lại may mắn, do đó nếu mùng 1 cho người khác lửa là đang mang vận may của mình san sẻ cho người khác. Do đó, vào ngày mùng 1, người Việt thường kiêng kỵ việc cho củi lửa, cho người khác xin lửa kẻo cả năm chìm trong xui rủi, gặp tai bay vạ gió, công việc trắc trở, không được như ý.

Bên cạnh việc kiêng bị bỏng vào mùng 1, người Việt xưa còn kiêng kỵ một số điều khác như:

Kiêng nói chuyện xui xẻo: Những câu nói biểu thị sự mất mát, rủi ro nên kiêng để tránh ảnh hưởng đến vận may trong năm, không nên nhắc đến trong những mùng Tết.

Kiêng làm vỡ, bể đồ đạc: Đổ vỡ tượng trưng cho sự chia ly, là điều cấm kỵ trong các dịp trọng đại.

Kiêng xuất tiền bạc: Vào ngày đầu tháng, mọi người thường kiêng xuất tiền của vì sợ bị "dông" cả tháng, cho đi tài lộc, vận may. Trong ngày đầu năm mới, dân gian cũng kiêng đi vay mượn, đi trả nợ, kẻo cả năm làm việc đều xui xẻo, dễ mắc nợ.

Chi Nguyễn (t/h)