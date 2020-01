Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 1 là ngày rất quan trọng, chúng ta thường giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, dùng những lời hay ý đẹp để chia sẻ với nhau. Việc này, giúp cho bạn có một tháng mới, năm mới nhẹ nhàng, may mắn ngập tràn.

Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lường hết được, ví dụ như việc bỗng sáng sớm ngày mùng 1 bị ai đó lôi ra xỉ vả, chửi bới... Việc bị chửi vào đúng mùng 1 đầu tháng hoặc mùng 1 Tết là vô cùng xui xẻo.

Mùng 1 bị chửi có sao không? Tất nhiên, bị chửi là điều không ai mong muốn và luôn cảm thấy vô cùng uất ức, khó chịu khi bị chửi. Đặc biệt, bị chửi vào mùng 1 sẽ khiến những nỗi uất ức tăng lên gấp bội, kèm theo đó là những điều xui xẻo có thể bủa vây.

Mùng 1 bị chửi khiến cho cả tháng mới người đó sẽ không gặp may mắn trong cuộc sống, công việc. Họ luôn cảm thấy có một sự khó chịu, ngột ngạt vây quanh cuộc sống của mình.





Mùng 1 bị chửi là điều khá xui xẻo

Với những người làm ăn, kinh doanh , việc bị chửi được xem là một điềm báo xui xẻo. Người bị chửi sẽ cảm thấy công việc kinh doanh gặp trắc trở, buôn bán không được thuận lợi. Một số người dùng nón rách, dao để đốt vía người chửi mình.

Nói tóm lại, trong ngày đầu tháng nếu bị chửi sẽ không may mắn. Để hạn chế những chuyện này, các bạn nên tạo cho mình một lối sống hòa nhã với mọi người. Không gây thù chuốc oán với hàng xóm, người thân, bạn bè làm ăn.

Về mặt người chửi, theo quan niệm của Đạo Phật, “khẩu nghiệp” gây tổn thương người khác là một trong những nghiệp chướng nặng nề nhất. Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó là người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc

Bởi vậy, những người bị mắng chửi hãy bình tĩnh. Vì những lời lẽ thị phi sẽ chỉ ảnh hưởng được những ai hời hợt qua loa đánh giá vấn đề từ cửa miệng; những người sâu sắc, thâm trầm, có tri thức thì biết nhìn sâu nhìn rộng và chỉ có nhận xét khi đã thẩm định kỹ càng.

Khẩu nghiệp sẽ gặp tai ương 7 kiếp



Nga Đỗ (t/h)