Mùng 1 đầu năm, ô nhiễm không khí ở Hà Nội leo thêm một 'nấc thang'

Theo đó, từ sáng sớm mùng 1 đầu năm mới, không khí ở Hà Nội luôn trong tình trạng mù mịt. Vào lúc 11h, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở ngưỡng 161- ngưỡng chất lượng xấu, tại điểm 556 Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm) theo hệ thống quan trắc môi trường của Tổng cục Môi trường.

Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc theo thời gian thực PAMAir cũng ghi nhận hàng loạt các điểm đo có màu đỏ rực, AQI cao nhất ở ngưỡng 190. Tại các khu đô thị đông dân cư như khu đô thị Trung Văn (Tố Hữu) chỉ số AQI ở mức 190, khu đô thị Time City (Thanh Xuân) AQI ở mức 188, khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai) là 178...

Chất lượng không khí sáng ngày 1/1/2020 ở ngưỡng xấu

Chất lượng không khí như vậy rất nguy hại đến Sức Khỏe người dân, đặc biệt là nhóm người già, Trẻ em và những người mắc bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra đường.

Trong năm 2019, tình trạng ô nhiễm không khí xảy ra liên tục, kéo dài từ cuối tháng 8 cho đến nay. Đỉnh điểm, tháng 11, chỉ số AQI lên ngưỡng nguy hại-ngưỡng cao nhất trong ô nhiễm không khí với khuyến cáo tất cả mọi người nên ở trong nhà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung họp bàn công tác chỉ đạo đối phó ô nhiễm không khí

Trong cuộc họp bàn về công tác xử lý ô nhiễm môi trường do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì, với sự tham gia của các sở ngành, quận huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn hồi tháng 12, giải pháp tạm thời được đưa ra trước mắt là tưới nước rửa đường.





Theo các chuyên gia, từ nay đên tháng 3, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ còn chịu nhiều đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi hiện tượng nghịch nhiệt còn tiếp tục. Đáng chú ý, theo báo cáo môi trường quốc gia về môi trường không khí và báo cáo hiện trạng chất lượng không khí của GreenID cũng chỉ ra, mùa đông Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng hơn mùa hè, trong tình trạng các đợt ô nhiễm không khí tăng mạnh với chỉ số ô nhiễm lên ngưỡng nguy hại trong một số thời điểm.





Để tiện cho người dân nhận biết về hiện trạng này, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số ô nhiễm không khí của Việt Nam.

Tổng cục Môi trường ban hành cách phân chia chất lượng không khí mới của Việt Nam





Cụ thể, chỉ số chất lượng không khí được tính theo thang điểm (6 khoảng giá trị AQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để cảnh báo chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Đây là cách phân chia chỉ số chất lượng không khí tương ứng với các phân chia của Mỹ.

