Mùng 1 đầu tháng nên ăn gì để 'đỏ' cả tháng

Mùng 1 tháng 12 năm 2019 rơi vào ngày thứ 6, tức nhằm ngày 26/12 dương. Trong ngày này, nhân gian thường quan niệm ăn những món ăn này sẽ mang đến vận may cả tháng.





Thịt gà





Thịt gà là món ăn quen thuộc của mọi nhà trong mọi bữa tiệc. Nó sẽ là món ăn khá lý tưởng cho gia đình bạn dịp đầu tháng. Màu vàng tượng trưng cho sự giàu có, phú quý đấy bạn nhé!





Xôi gấc





Mùng 1 đầu tháng, xôi gác là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mâm cơm gia đình. Màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn, thịnh vượng, tài Nhiều gia đình còn lựa chọn xôi gấc để thắp hương ngày mùng 1 vì đây là món ăn chay tịnh và mang ý nghĩa tốt lành.





Thịt hươu





Giới buôn bán, kinh doanh quan niệm ăn thịt hươu vào những ngày đặc biệt trong tháng sẽ mang lại may mắn trong công việc và cuộc sống. Họ cho rằng, thịt hươu tượng trưng cho sự trung thành, sự dũng cảm và sự hồi sinh. Tuy nhiên, món ăn này chưa có cơ sở nào để chứng minh, hơn nữa hươu là động vật thuộc diện bảo tồn.

Tiết canh





Tiết canh là món ăn truyền thống, ông bà cho rằng màu sắc tươi đỏ của món ăn tượng trưng cho hồng phước và khá được yêu thích. Thế nhưng, vẫn là nên cẩn thận khi ăn món này bạn nhé, nó cũng chứa nhiều sán và vi khuẩn gây hại cho Sức Khỏe đấy.





Trái cây có sắc đỏ hoặc hồng





Ngoài những món ăn mặn, các loại trái cây có màu sắc đỏ hồng như dưa hấu, thanh long, hồng,... sẽ mang lại may mắn. Ngoài ra, theo quan niệm của ông bà xưa, những hạt “cát” trong quả dưa đồng âm với từ “cát” trong tiếng Hán có nghĩa là tốt lành.





Bên cạnh đó, những món ăn như thịt chó, thị vịt và tôm, mực là thứ kiêng kỵ nên ăn vào ngày mồng 1 đầu tháng. Theo đó, mực được ví "đen như mực” nên hầu hết mọi người đều tránh những món có liên quan đến mực vào đầu tháng. Do đó dân gian tin rằng, nếu ăn mực vào đầu tháng hay đầu năm sẽ khiến bạn gặp nhiều điều kém may mắn trong suốt tháng hay năm đó. Đặc biệt, những người đang thi cử hay buôn bán rất kỵ.





