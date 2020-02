Mùng 1 vỡ điện thoại có sao không?

Điện thoại di động (điện thoại thông minh) là vật dụng không thể thiếu trong thời đại 4.0. Điện thoại di động phục vụ công việc, soạn thảo văn bản, họp trực tuyến, giải trí , tra cứu, đọc báo, thậm chí làm đặt hàng hóa, đặt đồ ăn… Đặc biệt với các bạn trẻ, điện thoại là vậy vô cùng quan trọng. Chính vì thế nọ nâng niu chiếc điện thoại vô cùng cẩn thận.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể lường trước được những lúc không may lỡ tay làm rơi, làm vỡ màn hình, làm hỏng sạc pin… Nhiều người nói rằng, bị rơi vỡ điện thoại là do đen, một số người khác cho rằng do người dùng hậu đậu, một số người khác thì cho rằng đến lúc nó phải hỏng rồi.

Rơi vỡ điện thoại có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng có một số trường hợp bị rơi vỡ điện thoại đúng vào ngày mùng 1 âm lịch. Vậy, rơi vỡ điện thoại vào ngày đầu tháng là điểm báo gì, có xui xẻo hay không?

Theo phong tục của người Việt Nam truyền lại từ ngàn đời nay, mùng 1 âm lịch (ngày mồng một) là ngày sóc. Có nghĩa là ngày khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 đầu tháng còn có ý nghĩa là ngày cát tường trong tháng. Chính vì thế, vào ngày này ngoài cúng ông bà tổ tiên, người Việt thường hạn chế nói những điều không hay, làm những điều không thiện. Đặc biệt, tránh làm đổ vỡ, hỏng hóc vật dụng, đồ đạc trong gia đình

Mùng 1 vỡ điện thoại hay bất kỳ đồ vật nào khác cũng tạo nên cảm giác lo lắng cho người chủ



Chính vì lẽ đó, nhiều người cho rằng việc rơi vỡ điện thoại vào đúng ngày mùng 1 âm lịch là điều không may mắn. Từ vỡ là từ tạo nên sự chia ly, chia cắt. Vì thế rơi vỡ điện thoại được cho là một điềm báo chia cắt, đứt lìa trong gia đình , rất không may mắn.

Với những người có chữ tín nặng thì vỡ điện thoại hay bất kỳ đồ vật gì khác trong ngày mùng 1 sẽ là điều vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu dân gian, vỡ điện thoại hay một đồ vật gì đó trong ngày mùng 1 âm không phải là điều quá kinh khủng nếu sau khi vỡ bạn bình tĩnh xử lý tình huống, không nóng nảy, không làm ảnh hưởng đến người khác. Bởi mùng 1 là ngày đón cát vào nhà nên cần nhã nhặn, từ tốn giải quyết mọi việc thay vì nổi khung vì tức giận chuyện lỡ làm vỡ điện thoại trong ngày này.

Theo một số người, ngày mùng 1 cũng kiêng xuất tiền của nên khi bị vỡ điện thoại trong ngày này, bạn không nên mang ngay điện thoại ra cửa hàng để sửa chữa. Bạn để qua ngày mùng 1 hãy mang đi sửa. Như vậy vừa đảm bảo tín ngưỡng vừa giúp cho bạn an tâm hơn.

Mùng 1 làm vỡ điện thoại phải làm sao để hóa giải?

Nếu bạn lỡ làm vỡ điện thoại đúng ngày mùng 1 âm lịch thì cũng đừng quá lo lắng bởi chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết mà. Khi làm vỡ điện thoại bạn nên nhặt các mảnh vỡ có thể có lên, gói lại trong một tấm vải rồi cất đi để hôm sau mang ra cửa hàng sửa chữa. Trong trường hợp một số mảnh vụn vỡ từ điện thoại không dùng được nữa thì bạn có thể mang ra góc vườn chôn sâu xuống để hóa giải điềm xui xẻo có thể đến với bạn hoặc gia đình.

Đốt trầm hương cũng là một cách hóa giải xui xẻo ngày mùng 1 âm

Ngoài ra, bạn cũng có thể vứt mảnh vỡ không sử dụng được của điện thoại ra sông, những nơi không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh. Nếu bạn cảm thấy chưa yên tâm thì có thể đốt một chút hương trầm. Hương trầm không chỉ có tác dụng an thần mà còn có tác dụng hóa giải vận xui, làm tăng may mắn cho gia đình bạn.

Ngoài ra, nếu bạn quá lo lắng về vấn đề này thì có thể dụng muối để hóa giải. Theo dân gian, muối là một thứ rất sạch có thể dụng nó để loại bỏ những điều xui xẻo trong cuộc sống. Cách giải xui rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một chút muối sạch dải từ sau lưng trái xuống để xua đuổi vận xui. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý, không được ném muối qua vai, đây là điều cấm kỵ.

Để cả tháng được may mắn, mọi người nên giữ một thái độ hòa nhã với người xung quanh. Trong này này có thể đi chùa để tâm được an hoặc có thể đi làm từ thiện…

Your browser does not support HTML5 video.

8 loại quả nên cúng vào mùng 1 âm lịch để tài lộc chảy về cả tháng

Xem thêm:

Nga Đỗ (t/h)