Mùng 1 vỡ gương có sao không?

Theo lời của các cụ xưa, gương ngoài việc trừ tà, trừ yêu ma còn là đồ vật dùng để phản chiếu hồn ma quỷ trước cửa nhà, tránh tà ma xâm nhập vào trong nhà. Chính vì thế, ở trước cửa nhà người Việt thường treo một tấm gương tròn hoặc tấm gương có in hình bát quái.

Với người Việt, gương vỡ vào những ngày bình thường đã là chuyện vô cùng đáng lo rồi nhưng gương vỡ đúng ngày mùng 1 âm lịch, mùng 1 Tết thì được coi là điểm báo vô cùng đáng sợ. Gương vỡ vào ngày mùng 1 báo hiệu điều chẳng lành có thể xảy đến với gi đình trong tháng tới, thậm chí là cả năm tới. Bởi lẽ, gương vỡ là biểu hiện của sự chia ly, tan vỡ, là những điều vô cùng tồi tệ có thể xảy đến.

Còn theo nghiên cứu của giới phong thủy, gương là vật dụng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, là linh vật trừ tà ma. Gương bị vỡ là rất độc. Gương bị nứt, vỡ sẽ tỏa ra luồng khí tiêu cực, phá vỡ cuộc sống bình yên, hình ảnh tươi đẹp bên ngoài và là điềm báo cho những chuyện xui xẻo.

Vỡ gương ngày mùng 1 là điềm báo xui xẻo

Theo một số chuyên gia phong thủy, luồng khí tiêu cực của gương tỏa ra sẽ khiến những thành viên trong nhà gặp lo âu, bất an. Nó sẽ trở lên nghiêm trọng hơn nếu gia chủ nhặt những mảnh gương vỡ vứt ngay vào sọt rác, bởi việc làm đó sẽ giữ lại những năng lượng tiêu cực trong nhà, hoàn toàn không tốt cho tinh thần của các thành viên.

Tương tự như người Việt Nam, người Trung Quốc cũng cho rằng, gương vỡ trong ngày mùng 1 âm lịch là một điều vô cùng xui xẻo. Gương vỡ đúng ngày này là điềm báo về một tai họa rất nặng sẽ ập đến trong nay mai.

Còn với dân tộc Slava, gương vỡ bao giờ cũng gắn liền với người đã mất. Theo quan niệm của họ, bát cứ ai soi vào gương là linh hồn sẽ được lưu trú lại vì thế đảm bảo an toàn sau khi soi xong là lau sạch gương. Nếu vô tình chiếc gương bị vỡ thì đối với họ thật sự là điềm xấu. Nó báo trước bệnh tật, tai ương, chết chóc đang sắp ập đến.

Tuy nhiên, với những người và những dân tộc mang tinh thần tích cực thì họ cho rằng, khi không may làm gương vỡ hãy bình tâm và tự tin đối mặt. Khi gương rơi vỡ, chúng ta nên nhặt thật kỹ các mảnh gương vỡ, gói vào khăn hoặc tờ giấy sạch sẽ, sau đó mang ra vườn chôn sâu. Việc này giúp loại bỏ những điều xui xẻo có thể xảy ra.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nghĩ đến việc đốt một chút trầm hương. Trầm hương không chỉ có tác dụng an thần, làm căn nhà trở nên thơm hơn mà còn có tác dụng xua tan luồng khí tiêu cực do làm rơi vỡ gương.

Làm sao để tránh làm vỡ gương?

Gương vỡ đúng mùng 1 là điều không may mắn, song bạn cũng có thể khắc phục nó bằng nhiều cách khác nhau. Song cách tốt nhất chính là cẩn thanah. Bạn nên cẩn thận trong việc tìm vị trí đặt gương, cẩn thận trong việc lau chùi gương…

Theo một số chuyên gia phong thủy , nhiều gia đình hay gặp phải vấn đề là treo gương không đúng vị trí trong gia đình . Thông thường chúng ta sẽ treo gương ở những nơi nào còn trống. Tuy nhiên, việc treo gương như vậy không có tác dụng mà còn là căn nguyên gây ra rất nhiều điều tồi tệ khác.

Lắp gương trong nhà đúng vị trí không chỉ hạn chế việc vỡ gương mà còn tốt cho phong thủy

Cách tốt nhất bạn hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia, chọn đặt gương đúng vị trí, đúng mục đích. Bởi gương không chỉ để treo mà nó còn là vật trang trí, vật phong thủy… nên đừng bao giờ treo gương sai vị trí.

Có nhiều gia đình đặt bàn trang điểm hoặc tủ kết hợp với gương ngay trước giường ngủ bởi việc này thuận tiện cho việc sử dụng. Theo phong thủy thì việc đặt vị trí như thế không tốt cho gia chủ. Không nên để bất kỳ ngồn sáng nào phản chiếu vào khu vực giường ngủ, kể cả ánh sáng của tivi. Việc đặt như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn tiêu hao tài lộc của gia đình.

Có rất nhiều cách khác nhau để hạn chế làm đổ vỡ gương, quan trọng là bạn nên tìm hiểu thật kỹ về nó để có hướng sắp xếp đúng nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Mùng 1 đầu tháng làm gì - kiêng gì?

Xem thêm:

Nga Đỗ (t/h)