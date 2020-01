Mùng 2 có còn phải kiêng không?

Dân gian có câu " Có thờ có kiêng, có thiêng có lành", vào những ngày đầu năm mới, người Việt có tập tục kiêng kị , không làm vào dịp Tết, tránh xui xẻo cả năm. Cũng như ngày mùng 1, mùng 2 người ta thường kiêng kị những việc sau:





Không vay mượn tiền vào mùng 2

Quan niệm dân gian cho rằng, chuyện vay mượn tiền là việc làm khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Vì thế nên người xưa quan niệm không nên vay tiền cũng như cho mượn đồ đạc trong những ngày đầu năm mới, điều đó có thể làm cho gia đình mình túng thiếu cả năm.

Làm vỡ đồ đạc trong ngày mùng 2

Trong mùng 2, vỡ đồ đạc, bát đĩa trong nhà là, người ta cho đó là điềm xui, không lành và báo hiệu cho một năm kém vui.

Cho lửa hay xin lửa

Dân gian quan niệm, nước và lửa là hai thứ không nên cho vào đầu năm mới. Bởi lửa tượng trưng cho sự may mắn, còn nước tượng trưng cho tài lộc "tiền vào như nước".





Tranh cãi, nói gở vào đầu năm





Những ngày Tết nên nói những điều vui, chúc nhau những lời chúc an lành, tốt đẹp.Vì thế, việc tranh cãi, to tiếng quát mắng trong gia đình là điều hết sức kiêng kị. Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian trời đất giao hoà, ông Công ông Táo đã về trời, nhân sinh nhiều chuyện khó lường, vì thế nên cẩn trọng phát ngôn, giữ hoà khí để gia đạo an yên trong năm mới.





Minh Tú (t/h)