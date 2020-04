Muối chấm Hảo Hảo được bán lẻ, cư dân mạng phát sốt truy tìm

Bình mới rượu cũ nhưng vẫn gây bão

Mì tôm Hảo Hảo là loại mì ăn liền được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng trên thị trường, luôn đứng top đầu doanh thu loại thực phẩm khô này. Đã 20 năm kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện, Hảo Hảo vẫn được phần đông người yêu thích dù liên tục xuất hiện những loại mì ăn liền mới. Một trong những điều khiến gói mì tôm Hảo Hảo tạo nên 'ấn tượng khó phai' đến thế chính là gói gia vị mì.

Gói muối gia vị Hảo Hảo thường có vị chua chua, mặn mặn rất 'đúng điệu' với hương thơm đặc trưng. Nhiều cư dân mạng 'sành ăn' còn đánh giá muối chấm Hảo Hảo đem lại cảm giác rất đặc biệt so với những loại muối khác. Dù tại Việt Nam không thiếu những loại muối chấm riêng, nhưng hương vị chua mặn cay cay của gói gia vị mì Hảo Hảo vẫn được ưa thích hơn cả. Không ít người mua mì về chỉ để... lấy gói gia vị bên trong, và thường được loại muối này để chấm ăn với hoa quả vặt như mơ, xoài, nhót, mận,... Thậm chí, có người còn nói đùa rằng: "Bao nhiêu tinh túy của gói mì đều nằm trọn trong bịch muối".

Mới đây, để thỏa mãn sở thích ăn uống của người dân Việt Nam, Công ty Cổ phần Acecook đã chính thức ra mắt sản phẩm mới là 'Muối chấm Hảo Hảo' với vị Tôm chua cay. Trong thông báo của Acecook dành cho các nhà phân phối có ghi: "Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và đồng hành cùng quí nhà phân phối phát triển công việc kinh doanh , công ty chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu nỗ lực cho ra đời sản phẩm mới với chất lượng cao và giá cả phù hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiện lợi...".

Dù lọ muối chấm Hảo Hảo này chỉ là sản phẩm 'bình mới rượu cũ' bởi nó chính là gói gia vì mì, nhưng cư dân mạng vẫn hào hứng truy tìm điểm bán kể từ khi thông tin trên được lan truyền. Đặc biệt, đối với thế hệ 8X-9X, gói gia vị mì Hảo Hảo chính là cả bầu trời tuổi thơ. Những bài viết về lọ muối chấm Hảo Hảo trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng với hàng nghìn lượt tương tác, chứng tỏ sức hút 'không thể chối từ' của nó.

Muối chấm Hảo Hảo bán ở đâu

Theo Acecook, quy cách đóng gói của sản phẩm này là trong hũ, trọng lượng 120gr/hũ và 24 hũ/thùng. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu bán sản phẩm trên cho các nhà phân phối từ ngày 9/4 và sau đó sẽ chính thức bán ra thị trường từ ngày 13/4 tới đây. Đây quả thực là một tin vui với những tín đồ ẩm thực, nhất là những người 'đam mê' chấm muối Hảo Hảo.

Theo Lao động, đại diện Acecook cho biết trước mắt sản phẩm này sẽ chỉ được bán tại khu vực Hà Nội. Thông thường, các sản phẩm của Acecook Việt Nam được bán ở hầu hết các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, đại lý,... nên chắc chắn loại muối chấm 'gây sốt' này sẽ xuất hiện ở mọi nơi. Dự kiến muối chấm Hảo Hảo sẽ được bán tại các chi nhánh kinh doanh của Acecook trên cả nước trong thời gian sắp tới.

Hiện chưa rõ một hũ muối chấm Hảo Hảo có giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ ở mức 'bình ổn giá' hơn mức giá bán lẻ những gói gia vị mì Hảo Hảo như hiện nay. Trên các trang mua bán trực tuyến, mức giá cho 1 gói gia vị được bán dao động từ 1.300 - 1.500 đồng/ gói gia vị. Trên Shopee có nơi bán 80.000 đồng/ 50 gói gia vị ; ở Lazada có nơi bán 280.000 đồng/ 200 gói hay 385.000 đồng/300 gói gia vị.

Chi Nguyễn (t/h)