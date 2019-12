Muôn cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 22]: Nuôi loài bò sát sặc sỡ, lãi 50 triệu mỗi tháng

Tắc kè hoa không những mang lại nguồn thu nhập kinh tế rất cao mà còn dễ nuôi, kỹ thuật đơn giản và không tốn nhiều vốn.



Loài bò sát sặc sỡ được nhiều người ưa chuộng



Tắc kè là động vật thuộc lớp bò sát còn có tên gọi là Đại Bích Hổ hay Cáp Giải. Chúng có môi trường sống phong phú, đa dạng và xuất hiện ở hầu hết khu vực rừng núi các nước nhiệt đới. Tắc kè hoa hoạt động mạnh vào những mùa ấm áp, còn vào thời kỳ lạnh giá chúng nhịn ăn và ẩn nấp trong tổ là những gốc cây, hốc đá, kẽ hở đất, đá, tường nhà để ngủ đông. Ngoài việc là một loài sinh vật cảnh, tắc kè hoa là nguồn dược liệu quý hiếm trong y học, có giá trị kinh tế cao.

Tắc kè hoa thương phẩm. Ảnh: Vnexpress.net



Trong y học cổ truyền , tắc kè là vị thuốc bổ có tác dụng tráng dương bổ thận, làm giảm mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Ngoài ra, tắc kè còn chữa được nhiều chứng như: ho khó trị, ho ra máu, hen suyễn , đái rắt, đái són, đau xương… Trong các bài thuốc Nam, tắc kè được phơi khô dùng ngâm rượu hoặc sấy tán thành bột để uống. Các kết quả ghiên cứu khoa học cũng cho thấy phần thân và đặc biệt là đuôi tắc kè có chứa rất nhiều axit amin và các chất béo. Các chất này có tác dụng kích thích hoạt động của hệ thần kinh và tăng cường sức khỏe cho con người. Vì vậy, thịt tắc kè cũng là một loại thực phẩm rất được ưa chuộng để bồi bổ Sức Khỏe



Nhờ những công dụng như vậy mà tắc kè hoa trở thành nguồn hàng có giá trị cao ở Việt Nam. Không những vậy, chúng còn là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng sang các thị trường trên thế giới. Theo tính toán, tiềm năng xuất khẩu tắc kè có thể lên đến hàng triệu con mỗi năm tuy nhiên thực tế nguồn tắc kè ở nước ta hiện nay vẫn chủ yếu là đánh bắt tự nhiên. Chính vì vậy, việc chăn nuôi, nhân giống tắc kè hoa không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần hạn chế suy giảm loài vật này ngoài tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Cử nhân cất bằng kinh tế về nuôi tắc kè hoa



Anh Trương Phúc Hậu (30 tuổi, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) là một trong những người sớm thành công với nghề nuôi tắc kè hoa. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng chàng cử nhân Đại học Kinh tế đã có gần chục năm kinh nghiệm "gắn bó" với loài bò sát này.



Kể về thời gian đầu nuôi tắc kè hoa, anh Hậu cho biết ban đầu thấy loài vật này thú vị nên chỉ nuôi với mục đích để làm cảnh cho vui. Mãi tới năm 2013 anh mới chính thức nuôi thương phẩm con vật này. "Trước đó tôi nuôi vài con làm cảnh cho vui. Sau thấy nhu cầu dùng tắc kè để ngâm rượu, làm thuốc, chế biến món ăn... cao nên thử nuôi", anh cho biết.



Lúc đầu anh Hậu mua tắc kè hoa ở Tây Ninh về làm giống, sau đó nhờ mày mò học hỏi anh tự cho nhân giống thành công. Đang tắc kè sinh sôi nảy nở, đến nay, sau 6 năm nuôi thương phẩm, anh Hậu sở hữu tới trại tắc kè hoa ở TP.HCM và tỉnh Long An với quy mô khoảng 13.000 con, cung cấp ra thị trường cả con giống, con thành phẩm và làm cả tắc kè khô...



Trung bình mỗi tháng, anh Hậu xuất bán ra thị trường khoảng 2.000 con tắc kè với giá từ 60.000-200.000 đồng/con tùy kích thước, thậm chí có thời điểm còn cao hơn. Tắc kè hoa của trại được bán ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và xuất khẩu cả sang Trung Quốc. Ngoài ra, anh Hậu còn chế biến tắc kè khô để bán cho những người có như cầu ngâm rượu, làm thuốc... Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng anh Trương Phúc Hậu bỏ túi hơn 50 triệu đồng.

Anh Trương Phúc Hậu bên chuồng nuôi tắc kè hoa. Ảnh: Vnexpress.net





Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi tắc kè, anh Hậu cho biết, nuôi tắc kè không khó, chỉ cần chú ý một vài yếu tố là có thể thành công với con vật này.



Về chuồng nuôi, anh Hậu khuyên nên nuôi tắc kè hoa với mật độ khoảng 50 con/m2, phân loại theo kích thước. Chuồng nuôi cần có vách gỗ để tắc kè dễ leo trèo, có ống nhựa hoặc nứa để chúng chui vào đẻ trứng và phải thoáng mát, sạch sẽ. Nước cho tắc kè uống được cho vào máng nhựa hoặc khay và đặt ở khu vực trên cao trong chuồng nuôi.



Thức ăn của tắc kè hoa cũng khá đơn giản, chủ yếu là dế. Ngoài ra, chúng cũng có thể ăn gián, châu chấu, sâu, mối, nhện, thằn lằn loại nhỏ, cá biển, tôm nõn khô… Người nuôi nên chủ động thiết kế các bữa ăn đa dạng chủng loại, phong phú để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho tắc kè hoa.



Thời điểm cho tắc kè ăn cũng rất quan trọng, tốt nhất nên để cho cả đàn ăn cùng một lúc để tạo sự phân chia thức ăn được đồng đều, tránh tình trạng con ăn no con ăn đói, ảnh hưởng tới sức khỏe của tắc kè. Ngoài ra, trước và sau khi cho ăn đều phải chúy ý dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ nếu không con mồi sẽ chạy lung tung trong chuống và làm lây vi khuẩn từ phân của tắc kè.



Anh Hậu cho biết từ 2-3 ngày mới cần cho dế ăn một lần: "Trước khi cho ăn thì mình phải lau chùi chuồng trại, dọn phân và tắm cho chúng. Chỉ cần xịt nước, tắc kè tự dùng lưỡi liếm được giọt nước trên người chúng". Được tắm thường xuyên nhưng tắc kè vẫn có thể mắc bệnh ngoài da, nhiễm khuẩn hay bị bệnh tiêu hóa chính vì vậy tốt nhất là phải phun thuốc sát trùng hàng tuần cho chúng.

Kỹ thuật nuôi tắc kè sinh sản



Một năm, tắc kè hoa cái đẻ 3 đợt, mỗi đợt khoảng 3 trứng. Trứng được ấp trong nhiệt độ tự nhiên và phải hơn 80 ngày mới nở thành tắc kè con. Tắc kè con mất gần nửa năm để trưởng thành và đạt trọng lượng xuất chuồng là hơn 100 g.



"Con khỏe đẹp thường có mắt lồi, màu sáng, đuôi chưa từng bị rụng và dài khoảng 20 cm", anh Hậu tiết lộ.



Theo kinh nghiệm của người nuôi tắc kè hoa lâu năm, mùa sinh sản của con vật này là từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Cá thể mẹ có thể đẻ liên tục trong nhiều năm. Để tắc kè sinh sản tốt và nhân đàn nhanh, người nuôi cần phải chú ý ghép đàn theo tỷ lệ 1 đực với 4 cái/chuồng nuôi.



Sau khi tắc kè cái sinh sản, cần chuyển trứng riêng sang chuồng khác để tránh tắc kè bố mẹ ăn trứng và đảm bảo cho việc sinh sản quanh năm. Việc tách riêng tắc kè nhỏ và tắc kè trưởng thành sẽ giúp đàn phát triển khỏe mạnh, tránh tình trạng cạnh tranh thức ăn.

Tắc kè khô sản xuất ở vùng Bảy Núi (An Giang)



Không chỉ có mô hình nuôi tắc kè của anh Trương Phúc Hậu, từ nhiều năm trước, người dân vùng Bảy Núi (An Giang) đã bắt đầu nuôi tắc kè hoa với số lượng lớn, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Loài bò sát này đã giúp nông dân Bảy Núi có thu nhập ổn định.



Ngoài bán con sống, nhiều người dân còn làm tắc kè khô bán cho người ngâm rượu, với giá ngang với con sống. Nhu cầu thị trường lớn nên bên cạnh việc nuôi tập trung, nhiều người vẫn đi bắt tắc kè trong tự nhiên. Tại chợ Tịnh Biên ( An Giang ), mỗi ngày có hàng chục người tham gia bắt và bán tắc kè cho khách du lịch. Mỗi cuối tuần, một người làm nghề bán tắc kè chó thể bán hàng trăm con cho khách du lịch. Ở chợ Tịnh Biên những hũ rượu tắc kè ngâm với cây thuốc bắc được bán với giá từ 50.000-500.000 đồng/hủ. Tắc kè cũng là một món ăn đặc sản không thể thiếu trong thực đơn của hầu hết nhà hàng, quán ăn vùng Bảy Núi.

