Muôn cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 20]: Nuôi gà cổ đại Ai Cập, mỏi tay lượm 'trứng vàng'

Mỏi tay lượm "trứng vàng"

Anh Nguyễn Văn Bòng (SN 1982) ở thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là một trong những người đi lên nhờ nuôi giống gà độc đáo - gà Ai Cập. Gắn bó với nông nghiệp từ lâu, nhưng trước đây gia đình anh Bòng làm chỉ đủ ăn, cái nghèo luôn đeo bám. Kể từ khi biết đến gà Ai Cập, cuộc đời anh Bòng và gia đình đã sang một trang mới.



Gà Ai Cập hay còn gọi là gà Fayoumi, là một giống gà có nguồn gốc từ thành phố Fayoum cổ đại của Ai Cập. Loài gà này được nhân giống từ lâu trong lịch sử. Chúng nổi tiếng là giống gà cho năng suất cao về sản phẩm trứng. Bởi vậy mà ngay từ thời trước Công Nguyên, người Ai Cập đã nổi tiếng về việc nuôi gà để lấy trứng. Gà siêu trứng Ai Cập Có hình dáng giống gà ta, trọng lượng vừa phải, con trưởng thành đạt trọng lượng từ 1,3-2 kg. Có 2 loại gà Ai Cập là gà lông trắng tuyền và gà lông vằn. Trong đó gà lông trắng đẻ mắn hơn lông vằn. Nếu được chăm sóc tốt, 1 gà mái có thể sinh sản từ 250-270 trứng/năm, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Trang trại gà Ai Cập của anh Bòng. Ảnh: Nông Nghiệp



Vốn yêu thích chăn nuôi gà, từ thời thanh niên anh Bòng đã ấp ủ một ngày nào đó sẽ mở được một trang trại. Qua tìm hiểu và được biết mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng mang lại thu nhập cao, anh Bòng đã bàn với gia đình. Được gia đình ủng hộ, năm 2012, anh Bòng đã mạnh dạn đầu tư, thuê đất dài hạn của một người trong vùng và xây dựng, đầu tư hệ thống, thiết bị cho một trang trại gà với tổng số vốn lên đến hơn 1 tỷ đồng.



Đam mê là thế nhưng may mắn không mỉm cười với anh Bòng. Lứa gà đầu tiên, 6.000 con gà Ai Cập của anh không "chịu" đẻ trứng hoặc đẻ trứng kém, trứng không đảm bảo chất lượng, mẫu mã xấu. Giá bán trứng thấp, anh Bòng lỗ vốn!



"Do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi nên đàn gà đẻ trứng kém, số lượng trứng rất ít, mẫu mã lại xấu, giá bán ra ngoài thị trường không được cao, tôi lỗ gần 500 triệu", anh Bòng nhớ về quãng thời gian khó khăn.



Thất bại ban đầu không làm anh Bòng nản chí. Gạt bỏ nỗi buồn sang một bên, anh Bòng quyết tâm đứng dậy, làm lại từ đầu. Không vội vã dồn dập, anh Bòng đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ một số mô hình chăn nuôi gà Thất bại ban đầu không làm anh Bòng nản chí. Gạt bỏ nỗi buồn sang một bên, anh Bòng quyết tâm đứng dậy, làm lại từ đầu. Không vội vã dồn dập, anh Bòng đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ một số mô hình chăn nuôi gà Ai Cập ở các tỉnh lân cận về áp dụng cho mô hình nhà mình.



"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", sau chuyến đi thực tế trở về, anh Bòng nhập hàng nghìn con giống về nuôi tiếp và đã thành công. Đàn gà của anh Bòng lớn nhanh như thổi, con nào con nấy đều khỏe mạnh, đẻ trứng sai.



Từ đó đến nay, năm nào trang trại gà Ai Cập của anh Bòng cũng có lãi, gia đình có của ăn của để, nhà cửa khang trang, con cái được đi học đầy đủ.



Anh Bòng đang sở hữu khoảng 1 vạn con gà Ai Cập, được nuôi trong trang trại hiện đại, thiết kế kiên cố với hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp nước uống tự động, quạt thông gió hút mùi, làm mát chuồng trại. Trang trại gà của anh luôn đảm bảo ấm áp về mùa đông, thông thoáng mát mẻ về mùa hè với diện tích 1.200 m2, chia làm hai dãy chuồng. Một dãy chuyên nuôi gà lồng và dãy còn lại nuôi gà hậu bị. Trang trại được xây dựng khá kiên cố, xa khu dân cư và đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh.



Mỗi ngày, anh Bòng xách giỏ đi thu về hơn 6.000 quả trứng. Trứng gà Ai Cập rất dễ bán, được người tiêu dùng ưa chuộng do màu sắc trứng đẹp, tỷ lệ lòng đỏ cao, thơm ngon. Giá trứng từ 2.000-2.500 đồng/quả. Sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm gia đình anh đút túi 700-800 triệu đồng.

Trứng gà Ai Cập tỷ lệ lòng đỏ cao hơn gà ta. Ảnh: Dân Việt



Không những thế, cứ 10 tháng/lần, anh Bòng còn có thêm thu nhập từ việc bán gà thải loại. Thịt gà siêu trứng Ai Cập có chất lượng không thua kém gà ta nên được thương lái gom mua. Khi thải loại, gà thường đạt trọng lượng 2 kg/con, đem lại nguồn thu không hề nhỏ cho chủ trại. "Toàn bộ số gà thải loại, tôi bán thương phẩm với giá dao động từ 40.000-45.000 đồng/kg”, anh Bòng cho biết.



Không chỉ hộ anh Bòng, ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hộ phất lên nhờ nuôi gà Ai Cập. Có thời điểm cả xã Thanh Vân đã có tới 150 hộ nuôi gà siêu trứng Ai Cập, hộ nào nuôi ít cũng từ 1.000 con đến vài nghìn con, hộ nuôi nhiều lên đến hàng chục nghìn con. Đa số họ đều là những… tỷ phú.

Kỹ thuật nuôi gà siêu đẻ



Được biết, từ lúc giống gà Ai Cập mới nở cần nuôi khoảng 4,5 tháng thì chúng mới bắt đầu sinh sản. Chi phí giai đoạn này chỉ tốn chi phí khoảng 100.000 đồng/con, bao gồm con giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh… Từ tháng thứ 5 đàn gà bắt đầu cho lãi.



Chia sẻ về kỹ thuật chăn nuôi gà Ai Cập, anh Bòng cho biết, để đàn gà luôn khỏe mạnh thì khâu chọn giống rất quan trọng. Nếu giống tốt thì có thể yên tâm vì gà Ai Cập có sức đề kháng tốt, dễ nuôi, ít dịch bệnh, không cần sử dụng thuốc kháng sinh.



Giai đoạn 0-9 tuần tuổi



Giai đoạn này gà còn nhỏ, sức đề kháng thấp nên trước khi nuôi cần chú ý tẩy uế toàn bộ dụng cụ máng ăn uống, đèn sưởi… trong chuồng sau đó và để trống 15-20. Dùng đèn hồng ngoại và chụp sưởi để điều tiết thân nhiệt cho gà trong đủ trong 14 ngày đầu. Giai đoạn này cần cung cấp lượng thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho gà như đạm động thực vật, khoáng vi lượng, vitamin, ngày cho ăn khoảng 9–10 lượt. Cần đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ, ngày thay độn chuồng 2 lần tránh để tránh hiện tượng ẩm ướt sinh bệnh cho gà.



Giai đoạn 10-21 tuần tuổi



Giai đoạn này liên quan trực tiếp đến khả năng sinh sản của gà nên cần có chế độ nuôi dưỡng đảm bảo. Để con giống phát triển tốt nhất thì chỉ nên nuôi ở mật độ 7-8 con/m2. Nếu có vườn thì có thể kết hợp chăn thả vườn để tận dụng lượng thức ăn có sẵn. Tuy nhiên, lưu ý không nên thả gà vào những ngày nhiệt độ quá thấp, mưa ẩm vì gà sẽ dễ phát bệnh.



Từ tuần thứ 18 cần bổ sung thêm các chất vitamin A,D,E vào thức ăn của gà. Làm vậy để kích thích gà đẻ tốt hơn trong giai đoạn sau. Ngoài ra còn phải tiêm phòng vacxin cho gà một cách đầy đủ. Nếu gà mổ nhau thì bấm mỏ gà để tránh cho chúng hao tổn sinh lực.



Giai đoạn trên 21 tuần tuổi



Đây là giai đoạn gà sinh sản. Người nuôi cần đặc biệt chú ý tới chế độ ăn và làm ổ đẻ cho gà. Chế độ ăn của gà sinh sản là 100 g thức ăn/ngày/con, sau tăng dần lên 115 g thức ăn/ngày/con. Để có chất lượng trứng tốt nhất nên cho gà ăn thêm rau xanh, bổ sung vitamin.



Lưu ý chuồng ăn của gà Ai Cập phải luôn sạch sẽ, khử trùng máng ăn, máng uống 2-3 tuần trước khi thả gà vào. Đảm bảo vệ sinh chuồng sạch sẽ, ngày thay nước 2-3 lần. Giai đoạn này cần bổ sung thêm ánh sáng bằng cách thắp điện vào buổi tối trong chuồng. Nên thu gom trứng 3-4 lần một ngày để tránh bị dập vỡ. Cũng đừng quên tiêm phòng vacxin đầy đủ đúng theo chu kỳ cho gà.

Your browser does not support HTML5 video.

Nuôi gà Ai Cập siêu đẻ trứng, thu tiền triệu trên ngày

Xem thêm: Muôn Cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 19]: Lãi cao nhờ nuôi loài cá xấu xí đặc sản

Kiều Đỗ (t/h)