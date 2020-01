Nuôi loài 'rồng đất' có lớp da xù xì, đổi đời thành triệu phú

Việc phát triển nghề nuôi kỳ đà tại hộ gia đình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao và còn góp phần bảo vệ loài động vật này.

Lão nông Thái Bình nổi tiếng với nghề nuôi… kỳ đà



Kỳ đà không chịu được thời tiết lạnh nên rất khó sống được ở miền Bắc. Thế nhưng, ông Phạm Ngọc Bào ở thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Kỳ đà không chịu được thời tiết lạnh nên rất khó sống được ở miền Bắc. Thế nhưng, ông Phạm Ngọc Bào ở thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình không chỉ nuôi thành công con vật này mà còn có thể nuôi số lượng lớn lên tới hàng trăm con, cho thu nhập kinh tế rất cao. Nhiều năm nay, ông Phạm Ngọc Bào đã nuôi thành công kỳ đà ngay tại gia đình, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Bào hiện đang là chủ mô hình nuôi kỳ đà có quy mô lên tới 1.000 m2, nuôi tới 200 con kỳ đà.



"Nhiều người nhìn thấy con kỳ đà là phát hoảng và có cảm giác ghê ghê bởi chúng có lớp da xù xì, thực ra kỳ đà dễ nuôi...", ông Bào tâm sự.



Kể về những ngày đầu nuôi kỳ đà, ông Bào cho biết, đã bắt đầu nuôi con vật này được hơn 10 năm. Qua sách báo và mạng Internet mà ông Bào biết tới kỳ đà. Vốn là một người năng động, nhanh nhạy trong Kể về những ngày đầu nuôi kỳ đà, ông Bào cho biết, đã bắt đầu nuôi con vật này được hơn 10 năm. Qua sách báo và mạng Internet mà ông Bào biết tới kỳ đà. Vốn là một người năng động, nhanh nhạy trong kinh doanh , ông Bào nhanh chóng nhận ra tiềm năng kinh tế lớn từ con vật này. Bằng số vốn gom góp từ gia đình và vay mượn thêm từ anh em họ hàng, ông Bào tìm mua con giống từ tận tỉnh An Giang về nuôi. Thời điểm đó, rất ít người ở miền Bắc chịu bỏ vốn ra để nuôi kỳ đà vì lo ngại rủi ro. Thế nhưng, nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi, nuôi kỳ đà đúng kỹ thuật, ông Bào đã sớm thành công với con vật này.

Ông Phạm Văn Bào cho biết kỳ đà rất dễ nuôi. Ảnh: Báo Thái Bình



Ông Bào cho biết, vừa nuôi ông vừa phải mày mò tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc, phòng dịch bệnh. Sau một thời gian nuôi, kỳ đà con đã nhanh chóng thích nghi với môi trường lớn nhanh. Phấn khởi, ông Bào đặt mua thêm con giống, xây dựng chuồng trại, quyết chí làm giàu từ kỳ đà.



Năm 2010, ông Bào bán thành công lứa kỳ đà đầu tiên, thu về hàng chục triệu đồng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Từ đó đến nay, ông Bào xuất ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm con kỳ đà giống và thịt, thu về trên 100 triệu đồng mỗi năm.



Nói về con vật nuôi có ngoại hình đáng sợ này, ông Bảo cho biết, loài vật này dễ nuôi hơn mọi người vẫn nghĩ. Từ con giống nhập về, chỉ cần nuôi khoảng 4-5 tháng là kỳ đà có thể đạt trọng lượng từ 5-7 kg, bán với giá 350.000-400.000 đồng/kg.



Được biết, kỳ đà mang lại giá trị kinh tế cao như vậy vì nó không chỉ là một loài đặc sản mà còn là dược liệu quý. Theo ông Bào, thịt kỳ đà rất thơm ngon, bổ dưỡng nên thị trường có nhu cầu lớn. Thịt kỳ đà có thể hỗ trợ điều trị các bệnh co giật, động kinh, Được biết, kỳ đà mang lại giá trị kinh tế cao như vậy vì nó không chỉ là một loài đặc sản mà còn là dược liệu quý. Theo ông Bào, thịt kỳ đà rất thơm ngon, bổ dưỡng nên thị trường có nhu cầu lớn. Thịt kỳ đà có thể hỗ trợ điều trị các bệnh co giật, động kinh, hen suyễn , nhức mỏi xương cốt… Vì vậy, kỳ đà nhà ông Bào nuôi cứ lứa nào là hết lứa ấy vì thương lái thu mua bằng sạch. Thời điểm cao nhất, khu chuồng của ông có khoảng 200 con kỳ đà.

Vốn ít, dễ nuôi



Kỳ đà được đánh giá là loài vật nuôi vừa mang lại kinh tế cao vừa dễ nuôi, sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Chỉ cần chịu khó chú ý một vài vấn đề cơ bản là có thể nuôi thành công. Đặc biệt, điều kiện khí hậu từ miền Trung đổ vào rất thích hợp để nuôi con vật này.



Về chuồng nuôi, chuồng trại nuôi kỳ đà rất giản đơn, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đảm bảo đủ ấm cho chúng vì kỳ đà không chịu được lạnh dưới 10 độ C. Ngoài ra cần cho chúng có chỗ để ngủ, chỗ đào hang đẻ trứng, phơi nắng và ăn uống.



Chuồng nuôi kỳ đà có thiết kế như chuồng cá sấu, có thể là chuồng lưới, xi-măng,… với diện tích chuồng: dài 3-4 m, rộng 2-3 m, cao 2-3 m. Xung quanh chuồng cần tô láng để kỳ đà không thể bám tường leo ra ngoài. Một chuồng như vậy có thể nuôi 5-10 con kỳ đà.



Trong chuồng xây hang bê-tông hoặc để sẵn một số ống cống phi 0,1-0,2 m, dài trên 4 m cho kỳ đà làm chỗ trú ẩn, nghỉ ngơi và phòng tránh thời tiết khắc nghiệt…



Trong quá trình nuôi sẽ thường xuyên phải rửa chuồng hoặc xịt nước tắm cho kỳ đà nên cũng cần trang bị hệ thống thoát nước hợp lý. Nếu có điều kiện nên trồng thêm cây để tạo cảnh quan xanh mát.

Nuôi kỳ đà không yêu cầu kỹ thuật cao. Ảnh: Báo Dân Trí



Về con giống, nên chọn những con kỳ đà to khỏe, kích thước trung bình trở lên. Để phục vụ mục đích nuôi sinh sản cần thả mỗi chuồng 1 con đực với 1 con cái hoặc 1 con đực với nhiều con cái. Kỳ đà đực có gốc đuôi phồng to, lỗ huyệt lồi và có gờ, khi bóp vào gốc đuôi sẽ thấy gai giao cấu màu đỏ thẫm lòi ra ở lỗ huyệt. Còn kỳ đà cái có đuôi thon nhỏ, lỗ huyệt nhỏ lép, khi bóp vào gốc đuôi không có gai giao cấu lòi ra. Thông thường, kỳ đà khi nặng khoảng 2 kg sẽ bắt đầu động dục. Con cái chỉ đẻ duy nhất một lần trong năm, khoảng thời gian từ tháng 5-10 dương lịch. Sau 4 tháng Về con giống, nên chọn những con kỳ đà to khỏe, kích thước trung bình trở lên. Để phục vụ mục đích nuôi sinh sản cần thả mỗi chuồng 1 con đực với 1 con cái hoặc 1 con đực với nhiều con cái. Kỳ đà đực có gốc đuôi phồng to, lỗ huyệt lồi và có gờ, khi bóp vào gốc đuôi sẽ thấy gai giao cấu màu đỏ thẫm lòi ra ở lỗ huyệt. Còn kỳ đà cái có đuôi thon nhỏ, lỗ huyệt nhỏ lép, khi bóp vào gốc đuôi không có gai giao cấu lòi ra. Thông thường, kỳ đà khi nặng khoảng 2 kg sẽ bắt đầu động dục. Con cái chỉ đẻ duy nhất một lần trong năm, khoảng thời gian từ tháng 5-10 dương lịch. Sau 4 tháng mang thai , kỳ đà đẻ 27-35 trứng. Thời gian ấp trứng trong máy ấp công nghiệp là 28 ngày.



Thức ăn chính của kỳ đà là các loại thịt động vật nhỏ, sâu bọ, côn trùng như cào cào, châu chấu, chuồn chuồn, cánh cam, nhện, mối, gián, ong, bướm, cóc, ếch nhái, chim chóc,… Cũng có thể tập cho kỳ đà ăn mồi không cử động như trứng gia cầm, cua, tôm, cá, các phụ phế phẩm ở lò mổ đem về nấu chín. Thậm chí, vào mùa đông chỉ cần cho chúng ăn vài con cóc nhái là có thể sống cả tháng. Kỳ đà thường hay ăn và uống nước vào chiều tối nên đó là thời gian hợp ký để thả mồi, thay nước trong máng. Trước khi vào chuồng nuôi cần mang đủ các thiết bị phòng hộ như kính, găng tay, ủng cao su. Đặc biệt, không nên uống rượu vì kỳ đà có thể phản ứng gay gắt nếu bị lạ hơi.



Kỳ đà là động vật hoang dã nên có sức đề kháng rất cao, ít dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng cũng có thể mắc một số chấn thương, bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa. Sau đây là một số bệnh thường gặp và cách xử lý:



Chấn thương cơ học: Chấn thương nhỏ thì bôi thuốc sát trùng, chấn thương lớn thì phải khâu. Da kỳ đà có khả năng tái sinh nhanh nên các vết thương rất chóng lành.



Viêm cơ dưới da: Biểu hiện của bệnh này là dưới lớp da kỳ đà nổi những mụn nước nhỏ bằng hạt ngô, hạt đậu. Sau đó chúng dần biếng ăn, không ăn rồi chết. Để chữa trị cần dùng thuốc tím rửa chỗ sưng tấy và tiêm kháng sinh tổng hợp…



Táo bón: Dùng thuốc tẩy dạng dầu bơm vào lỗ huyệt, có khi phải dùng ngón tay móc phân cục ra. Để tránh tình trạng này cần cho kỳ đà ăn thức ăn nhuận tràng…



Tiêu chảy: Kỳ đà có thể bị tiêu chảy nếu thức ăn không vệ sinh. Những lúc này có thể dùng thuốc điều trị tiêu chảy hoặc bổ sung thêm thức ăn, nước uống đắng…



Ký sinh trùng đường ruột: Biểu hiện là kỳ đà còi cọc, chậm lớn, trong phân có ấu trùng giun, sán. Lúc này cần thiết phải xổ sán lãi cho kỳ đà.



Ký sinh trùng ngoài da: Nếu có ve bám trên da hút máu và truyền bệnh cho kỳ đà cần dùng ngay thuốc sát trùng chuồng trại sạch sẽ…



Tuy nhiên, để kỳ đà ót bệnh thì phòng bệnh tổng hợp là biện pháp tốt nhất. Đố là chăm sóc nuôi dưỡng tốt cho kỳ đà, đảm bảo chúng ăn uống sạch sẽ, thức ăn đủ vệ sinh và giá trị dinh dưỡng cao, chuồng trại luôn sạch sẽ thoáng mát,…

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt được kỳ đà "khủng" ở Long An

Kiều Đỗ (t/h)