Nuôi loài cá lóc đầu nhím, lãi gấp 5-7 lần cá thường

Nhiều người thành công với cá lóc đầu nhím



Cá lóc đầu nhím là giống cá được lai giữa cá lóc đen và cá lóc môi trề. Giống cá này có nhiều ưu điểm vượt trội như dễ nuôi, năng suất, giá trị kinh tế cao vì thịt ngon và có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Con vật có cái tên kỳ lạ này đã giúp nhiều hộ nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và nhiều địa phương khác có thể vươn lên làm giàu.

Cá lóc đầu nhím là con vật "siêu lợi nhuận". Ảnh: Internet



Anh Bùi Văn Hoa ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Anh Bùi Văn Hoa ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là một trong những người sở hữu mô hình nuôi cá lóc đầu nhím mang lại thu nhập "khủng". Sinh sống ở địa phương nơi vùng sâu Đồng Tháp Mười, trước kia anh Hoa cũng như những người dân khác tại đây, gắn bó với cây lúa nước. Không cam chịu cảnh quanh năm chỉ đủ ăn, anh Hoa mạnh dạn chuyển đổi 4.000 m2 đất từ trồng lúa sang nuôi cá lóc đầu nhím lãi. Bước đầu thấy hiệu quả cao hơn gấp 5-7 lần so với trồng lúa, anh Hòa tiếp tục mở rộng thêm 6.000 m2, nâng tổng diện tích đào ao nuôi cá lên đến hơn 1 ha. Với diện tích này, cuối vụ gia đình anh Hoa thu hoạch được hơn 400 tấn cá lóc thương phẩm, doanh thu từ 14-15 tỷ đồng. Trừ tất cả các chi phí, anh Hoa bỏ túi hơn 2 tỷ đồng tiền lãi.



Không chỉ ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhiều hộ dân phía Bắc cũng rất thành công với mô hình này. Tiêu biểu có hộ của anh Vũ Đình Quynh ở xóm Vinh Phú, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cũng như hộ của anh Hoa, ban đầu anh Quynh chỉ gắn bó với cây lúa. Tuy nhiên về sau anh Hoa chuyển sang nuôi cá và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2008, anh Quynh cải tạo ruộng thành 1.000 m2 diện tích nước mặt để thả cá trôi, trắm, chép, mè. Tuy nhiên, mô hình này chỉ đem lại lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng/năm. Đang trăn trở tìm hướng đi mới, tình cờ một lần khi đang xem ti vi, anh Quynh thấy nông dân các tỉnh phía Nam nuôi cá lóc cho thu nhập cao nên quyết định tìm hiểu về loài cá này. Anh nông dân Không chỉ ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhiều hộ dân phía Bắc cũng rất thành công với mô hình này. Tiêu biểu có hộ của anh Vũ Đình Quynh ở xóm Vinh Phú, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cũng như hộ của anh Hoa, ban đầu anh Quynh chỉ gắn bó với cây lúa. Tuy nhiên về sau anh Hoa chuyển sang nuôi cá và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2008, anh Quynh cải tạo ruộng thành 1.000 m2 diện tích nước mặt để thả cá trôi, trắm, chép, mè. Tuy nhiên, mô hình này chỉ đem lại lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng/năm. Đang trăn trở tìm hướng đi mới, tình cờ một lần khi đang xem ti vi, anh Quynh thấy nông dân các tỉnh phía Nam nuôi cá lóc cho thu nhập cao nên quyết định tìm hiểu về loài cá này. Anh nông dân Nam Định bắt xe vào miền trong học hỏi, tìm giống và quyết định mua cá lóc đầu nhím từ Đồng Tháp đem về nuôi thí điểm.



Nhờ chú trọng ngay từ những khâu đầu tiên, đặc biệt là việc lựa chọn con giống khỏe mạnh, anh Quynh đã nhanh chóng thu được thành quả "ngọt ngào". Đàn cá sinh trưởng, phát triển nhanh nên sau 6 tháng, anh Quynh đã có thể xuất bán lứa cá đầu tiên từ 1 vạn con giống ban đầu. Trừ chi phí, anh Quynh lãi 150 triệu đồng. Từ đó, anh Quynh mạnh dạn đầu tư nuôi cá lóc đầu nhím, xây thêm bể bê tông nuôi gối đầu. Mỗi năm anh nuôi được từ 2-3 vụ cá. Thu hoạch mỗi vụ có thể bỏ túi 200 triệu đồng.



Cá lóc đầu nhím có thịt chắc, thơm ngon hơn nên được thị trường ưa chuộng. Sau 5-6 tháng nuôi, cá lóc đạt trọng lượng từ 1-1,2 kg là có thể xuất bán. Giá bá cá lóc đầu nhím dao động từ 50.000-55.000 đồng/kg. nhiều nông dân gọi đây là mô hình siêu lợi nhuận.

Kỹ thuật nuôi cá lóc đầu nhím



Nuôi cá lóc đầu nhím hầu như không khác so với các giống cá thông thường. Chỉ cần có chút kinh nghiệm nuôi cá là các hộ dân có thể thành công ngay từ những lần đầu tiên.



Cách chọn con giống, cần chọn đàn cá có kích thước đồng đều, khỏe mạnh, màu sắc sáng đẹp, thân hình cân đối, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Thường cá lóc giống được bắt về có kích thước 4-6 cm, các hộ dân nên chọn mua tại các cơ sở sản xuất uy tín để yên tâm.



Về ao nuôi, diện tích ao tùy thuộc vào điều kiện của từng hộ. Tuy nhiên khuyến cáo nên nuôi trong khoảng từ 1.000-5.000 m2 để dễ quản lý. Cá lóc dầu nhím có thể nuôi với mật độ lớn, khoảng 50-100 con/m2. Ngoài ai nuôi, người nuôi nên xây thêm bể xi măng để nuôi gối vụ. Thả cá giống nuôi khoảng 3 tháng trong bể, đến khi đạt trong lượng 150-250 g/con thì thả xuống ao to. Nuôi theo kiểu gối vụ này, mỗi năm sẽ nuôi được 2-3 lứa thay vì 1 lứa như cách thông thường.



"Để nuôi cá lóc đạt hiệu quả cao, trước tiên ao nuôi phải được vệ sinh sạch sẽ, tháo hết nước để phơi đáy từ 3-5 ngày, sau đó mới dẫn nước vào, duy trì mực nước sâu từ 1-1,5 m. Ao nuôi phải bảo đảm thoáng gió, gần nguồn nước sạch, có cống cấp và tiêu nước thuận lợi. Quá trình nuôi dưỡng luôn giữ môi trường nước ao sạch sẽ, hằng ngày theo dõi cá ăn để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp nhằm phòng tránh gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cho cá do lượng thức ăn thừa tồn dư trong ao", anh Quynh bật mí.



Người nuôi lên thường xuyên kiểm tra đăng cống, bờ ao để chống rò rỉ và đảm bảo mực nước đạt 1,5 m trở lên. Sau những trận mưa lớn, nên rải vôi xuống ao và xung quanh bờ để diệt mầm bệnh gây hại. Đồng tời, cần tích cực chạy máy phun mưa, thay nước mới, giúp môi trường ao nuôi luôn sạch.

Thu hoạch cá lóc đầu nhím ở Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An



Nguồn thức ăn cho cá lóc đầu nhím cũng rất dễ kiếm. Nếu là nguồn thức ăn tự nhiên, để thu được 1 kg cá lóc thương phẩm cần tiêu tốn 4-4,5 kg cá tạp làm thức ăn. Hiện nay, nhiều người lựa chọn thức ăn công nghiệp cho cá ăn. Tuy nhiên cần cẩn trọng sản phẩm uy tín và tốt nhất là cho cá ăn hỗn hợp thức ăn công nghiệp và cá biển. Thời gian đầu, khi mới thả nên cho cá ăn giun quế. Sau 20 ngày thì cho cá ăn các nguồn thức hỗn hợp như trên. Trong quá trình nuôi, cần tuân thủ đúng các quy trình kĩ thuật, cho cá đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng, không cho cá ăn thức ăn ôi thối, cho ăn vừa đủ để cá không ăn lẫn nhau. Có thể trộn thêm Nguồn thức ăn cho cá lóc đầu nhím cũng rất dễ kiếm. Nếu là nguồn thức ăn tự nhiên, để thu được 1 kg cá lóc thương phẩm cần tiêu tốn 4-4,5 kg cá tạp làm thức ăn. Hiện nay, nhiều người lựa chọn thức ăn công nghiệp cho cá ăn. Tuy nhiên cần cẩn trọng sản phẩm uy tín và tốt nhất là cho cá ăn hỗn hợp thức ăn công nghiệp và cá biển. Thời gian đầu, khi mới thả nên cho cá ăn giun quế. Sau 20 ngày thì cho cá ăn các nguồn thức hỗn hợp như trên. Trong quá trình nuôi, cần tuân thủ đúng các quy trình kĩ thuật, cho cá đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng, không cho cá ăn thức ăn ôi thối, cho ăn vừa đủ để cá không ăn lẫn nhau. Có thể trộn thêm Vitamin C , men tiêu hóa vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh nấm mang, sưng phù nề, bệnh đường ruột.



Mô hình cá lóc đầu nhím mang lại hiệu quả về nhiều mặt, cả kinh tế, Mô hình cá lóc đầu nhím mang lại hiệu quả về nhiều mặt, cả kinh tế, xã hội và môi trường. Người nuôi cũng có thể nuôi cá sinh sản để chủ động nguồn giống tại chỗ, giảm giá thành sản xuất.



Nói về giống cá này, ông Võ Văn Trà, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị - địa phương đang nuôi thử nghiệm loài cá này đánh giá: "Từ kết quả thử nghiệm ban đầu, thời gian tới sẽ mở rộng mô hình nuôi cá lóc đầu nhím trong bể xi măng. Việc mở rộng quy mô nuôi cá theo mô hình thâm canh này sẽ tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời hình thành được nghề nuôi mới trong nuôi trồng thủy sản của địa phương. Đặc biệt là nuôi được trên nhiều địa hình khác nhau, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nghề vùng nông thôn, nhất là thực hiện chương trình 'mỗi xã một sản phẩm' trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện".



Còn ông Nguyễn Anh Hùng - Trưởng trạm Khuyến nông huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Còn ông Nguyễn Anh Hùng - Trưởng trạm Khuyến nông huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết: Những đặc điểm chính của mô hình nuôi cá lóc đầu nhím này là nông dân có thể nuôi với mật độ cao từ 60-70 con/m2 mặt nước; sử dụng hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp theo hướng VietGap; tổ chức bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân khi cá đạt theo yêu cầu. Nuôi cá lóc mõm nhím đang là hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện Quỳnh Lưu đang dự tính sẽ có định hướng cụ thể, tạo chuỗi liên kết nuôi cá lóc với đầu vào được kiểm soát, đầu ra được bao tiêu với giá hợp lý, ổn định.

Your browser does not support HTML5 video.

Bí quyết nuôi cá lóc đầu nhím nhanh lớn, khỏe mạnh.





Kiều Đỗ (t/h)