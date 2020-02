Muôn kiểu chống dịch Covid-19 lạ đời của người dân Trung Quốc khiến chuyên gia cũng 'bó tay'

Người dân Trung Quốc đã trải qua hơn 1 tháng chống chọi với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (Covid-19). Mỗi ngày có thêm hàng ngàn người mắc bệnh. Tại tâm dịch Vũ Hán, số bệnh nhân quá tải tới mức không thể xét nghiệm hết khiến cả thế giới khiếp sợ.

Dịch bệnh hoành hành khiến người Trung Quốc bất an tìm mọi cách bảo vệ bản thân khỏi virus corona mới. Nhiều người thậm chí có các biện pháp phòng bệnh quái dị đến chuyên gia cũng không hiểu nổi.



Ăn 1,5kg tỏi để chống virus



South China Morning Post đưa tin một người phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang đọc được thông tin trên mạng

Khi được hỏi, bà trả lời bác sĩ rằng đã ăn khoảng 1,5 kg tỏi trong vòng hơn hai tuần. Quá lo sợ, bà yêu cầu các bác sĩ quét phổi dù không bị ho hay sốt.



Kết quả cho thấy phổi của bà hoàn toàn bình thường, bà không hề nhiễm virus. Dù vậy, bà than với bác sĩ rằng bị nóng trong người nghiêm trọng vì ăn quá nhiều tỏi.



Xịt cồn vào quần áo để khử trùng



Tờ Guangzhou Daily đưa tin, một người phụ nữ khác ở Hợp Phì, tỉnh An Huy cuồng khử trùng bằng cách xịt rất nhiều cồn vào quần áo. Bà sử dụng cồn nguyên chất 70 độ chứ không phải loại hóa chất khử trùng được bán sẵn. Hậu quả là khi vào bếp nấu cơm, cồn bén lửa vào người khiến bà bị bỏng nghiêm trọng vùng mặt và tay.



Dùng khăn giấy lót để bấm thang máy



Các chuyên gia cảnh báo virus có thể tồn tại nhiều giờ liền trên bề mặt các vật dụng, đặc biệt là ở nơi công cộng. Do đó, việc vệ sinh bề mặt vật dụng sinh hoạt và rửa tay còn quan trọng hơn việc đeo khẩu trang.



Mạng xã hội vừa qua lan truyền clip ghi lại một người phụ nữ Trung Quốc nhổ nước bọt vào nút bấm thang máy trong một chung cư khiến cư dân mạng phẫn nộ. Không rõ người này có nhiễm virus corona hay không nhưng hành động này là cực kỳ mất vệ sinh, không thể chấp nhận.

Trước thực tế này, nhiều tòa nhà chung cư ở Trung Quốc cung cấp khăn giấy hoặc thậm chí là tăm hay tăm bông cho cư dân dùng để bấm nút thang máy. Tránh phải chạm ngón tay vào nút bấm mà không hay biết virus có tồn tại ở đây không.

Người phụ nữ Trung Quốc nhổ nước bọt lên nút bấm thang máy



Đội chai nhựa lên đầu



Ngày 26/1 vừa qua, một đoạn clip trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại cảnh một người đàn ông đội chai nhựa lên đầu để phòng chống virus. Clip ghi lại ở thị trấn Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Ông dùng một chai nhựa to, cắt bỏ phần đáy và đội lên đầu. Cách làm trông có vẻ kỳ quặc nhưng lại được nhiều người làm theo.

Người Trung Quốc đội chai nước nhựa lên đầu để phòng dịch. Ảnh: Weibo.



Gao Xiaodong, chuyên gia về nhiễm trùng tại bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải, cho biết chai nhựa không có tác dụng ngăn chặn virus như khẩu trang. Thậm chí một số ý kiến phản biện còn cho rằng, khi đội chai nhựa lên đầu, còn có thể khiến bạn bị ngạt thở.



Chuyên gia Gao Xiaodong khuyến cáo, người dân Trung Quốc đang quá hoảng loạn thử nhiều cách để bảo vệ mình. Mọi người nên biết rằng virus corona này dễ lây lan hơn Sars hoặc Mers, nhưng ít gây tử vong hơn. Ông khuyến cáo người dân chỉ cần hạn chế tới nơi đông người, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên sẽ có hiệu quả phòng bệnh tốt hơn những cách quái dị kia.





Hà Ly (t/h)