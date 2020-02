Muôn kiểu 'đối phó' của phụ huynh khi phải trông con trong mùa dịch

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (2019-nCoV) gây ra, tối 2/2, Bộ GD-ĐT đã gửi thông báo tới các địa phương về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch.

Cụ thể, dựa trên tham mưu đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở Y tế địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố có thể đưa ra quyết định cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được tạm thời nghỉ học.

Tính đến chiều 4/2, đã có 56 Sở GD-ĐT tỉnh/thành phố báo cáo lên Bộ GD-ĐT cho phép học sinh nghỉ học ở nhà. Thời gian học sinh trở lại trường học là ngày 9/2 nhưng cũng có thể lùi lại nữa nếu tình hình dịch bệnh không khả quan, thậm chí diễn biến xấu đi.

Trước thông tin trên nhiều phụ huynh có con nhỏ vừa mừng vừa lo. Mừng vì các con được đảm bảo an toàn, hạn chế khả năng bị lây nhiễm virus 2019-nCoV nhưng lại lo vì... không có người trông con.

Nhiều phụ huynh thừa nhận rằng sinh hoạt của cả gia đình bị xáo trộn và nảy sinh nhiều vấn đề vì học sinh được nghỉ như: Cần có người trông nom chăm sóc, cầm sắp xếp thời gian cho con ôn bài... Tuy nhiên, vì Sức Khỏe của con, các bậc cho mẹ luôn cố gắng tìm mọi cách để khắc phục các mối lo trên.

Nhiều phụ huynh chấp nhận nghỉ làm ở nhà trông con để đảm bảo an toàn. Ảnh: Zing

Chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi con

Chị Bùi Thị Sen, làm việc tại Khu công nghệ cao TP.HCM (Quận 9) là một trong những người đang phải "đau đầu" tìm chỗ gửi con. Sau khi nhận được tin trường thông báo cho con nghỉ học, vợ chồng chị Sen đã gọi điện cho không biết bao nhiêu bạn bè, người thân để nhờ trông con nhưng... vô vọng.

Tương tự, vợ chồng chị Nguyễn Thị Linh công nhân tại KCX Linh Trung 2 cũng rất lo vì không biết gửi con ở đâu: "Hai vợ chồng bàn bạc nhau mãi cũng không ra cách. May mà cặp vợ chồng ở phòng kế bên có bà nội vào trông giữ cháu nên vợ chồng tôi gửi nhờ. Buổi trưa, tôi chạy về phụ bà cho các cháu ăn uống rồi trở lại công ty làm việc. Tuy cực chút nhưng không còn cách nào khác".

Nghỉ làm ở nhà trông con

Không may mắn như trường hợp của chị Linh, nhiều gia đình phải cắt cử chồng hoặc vợ nghỉ việc để ở nhà trông giữ con.

Theo ghi nhận của PV báo Người Lao Động, rất nhiều công nhân, người lao động trong các công ty, xí nghiệp phải cắt cử chồng hoặc vợ nghỉ việc ở nhà.

Chị Nguyễn Thị Hương công nhân Công ty TNHH Bình Phong Phú (quận 9, TP.HCM ) cho biết vừa cùng gia đình quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết thì nhà trường thông báo nghỉ học khiến vợ chồng chị xoay sở kịp và phải nghỉ việc để ở nhà chăm con.

Thâm chí, một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai còn quyết định cho công nhân nghỉ làm 1 tuần, đến hết ngày 9/2 để trông con.

Ông bố trẻ đăng ảnh khoe "thành tích" khi nghỉ làm ở nhà chăm con. Ảnh: Mạng Xã Hội

Chấp nhận trông trẻ "thời vụ" giá cao

Nhiều phụ huynh không thể nghỉ làm, cũng chẳng thể nhờ cậy ai để trông con, vì vậy chỉ có thể trông chờ vào dịch vụ trông trẻ "thời vụ".

Hiện nay, nhận thấy nhu cầu ngày một cao, một số cá nhân đã bắt đầu gom trẻ để tổ chức trông giữ tại nhà. Tuy nhiên, khi lựa chọn cơ sở trông giữ trẻ, phụ huynh cần lưu ý chọn cơ sở có giấy phép hoạt động. Các cơ sở trông giữ trẻ tự phát thường không đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất và trình độ giáo viên nên sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phụ huynh cần thận trọng không nên tùy tiện gửi con ở những nơi không đảm bảo kẻo "tiền mất, tật mang".

Con công nhân vui chơi quanh nhà trọ khi nhà trường thông báo cho nghỉ học



Kiều Đỗ (t/h)