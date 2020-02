Muốn ly hôn vì có đêm 'khao khát lên đỉnh điểm' nhưng vừa chạm vào đã bị vợ đẩy ra

Kính chào quý báo, tôi có chuyện cần xin tư vấn. Tôi năm nay 35 tuổi đã lập gia đình và có một con gái 6 tuổi. Tôi làm nghề lái xe công nghệ nên đi suốt chỉ có tối mới tranh thủ về quây quần bên gia đình . Hiện tôi còn rất yêu vợ nhưng đang nghĩ đến chuyện ly hôn . Thật sự tôi rất đau lòng nhưng chuyện này không thể bỏ qua được. Tôi đang vào độ tuổi sung mãn nhưng mỗi lần có “nhu cầu” là cô ấy lại viện lý do nọ lý do kia để… trốn tránh.

Từ ngày cưới đến nay cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn nhiều lần. Tôi chỉ mong cô ấy hiểu và đáp ứng yêu cầu của mình mỗi tuần 2 lần. Nhưng cô ấy không nghĩ vậy và chỉ quan quan hệ khi có nhu cầu. Có khi 5, 7 ngày… Có những đêm tôi khao khát tột độ nhưng vừa chạm vào vợ đã đẩy ra. Đó chưa kể, với vợ tôi, nụ hôn là thứ xa xỉ. Khi vừa chạm môi là cô ấy gạt ra liền rồi kéo áo lau chùi. Hiện tôi đã dọn sang phòng khác ở và thông báo sẽ ly hôn, cô ấy trả lời luôn là sẽ ký. Nhưng thực lòng, tôi không muốn con gái sống trong cảnh bố mẹ ly hôn. Tôi đang rất rối, xin hãy cho tôi lời khuyên.

Con thuyền hôn nhân chuẩn bị “chìm xuồng” vì vợ từ chối “ân ái” với chồng

Tôi xin hỏi, vợ bạn có gặp rào cản tâm lý nào không? Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng có mâu thuẫn không? Vợ bạn có quan niệm về tình dục như thế nào? Hay liệu rằng mối quan hệ nào khác đã tách hai vợ chồng bạn trong vấn đề tình cảm, chăn gối hay không? Hai người có kết hôn vì tình yêu không? Bởi nếu trường hợp lấy nhau không có tình yêu thì có thể bản thân cô ấy không có hứng thú trong chuyện quan hệ vợ chồng. Ngoài ra, cũng có thể vợ bạn bị lãnh cảm tình dục. Lãnh cảm tình dục là hội chứng suy yếu tình dục ở nữ giới khi người phụ nữ né tránh sự đụng chạm về thể xác với chồng và cảm thấy khó chịu khi quan vệ. Hội chứng này xuất hiện do cả nguyên nhân tâm lý, bệnh lý, sự giao dục của gia đình, tôn giáo, quan điểm về tình dục…

Song theo nghiên cứu, lãnh cảm ở phụ nữ 50% là do nam giới. Nếu chồng có nhiều thói hư tật xấu, ít quan tâm vợ thì có thể dập tắt ham muốn của người vợ. Ngoài ra, nó còn do thiếu hiểu biết về chuyện phòng the. Chính vì thế, bạn nên xem xét lại điều kiện hoàn cảnh gia đình mình có điều gì khiến vợ căng thẳng, bất tiện trong chuyện vợ chồng gần gũi. Nếu thấy vợ có biểu hiện khác lạ thì nên dành thời gian chia sẻ, nói chuyện để tìm ra nguyên nhân.