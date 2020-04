Mượn ôtô đi cầm cố 190 triệu, rồi quay lại trộm xe mang về trả

Sáng 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã Bùi Tấn Tín (29 tuổi, trú phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, khoảng tháng 5/2019, Tín mượn một chiếc xe ô tô hiệu Madaz CX5 của một người tên Sơn ở tỉnh Gia Lai mang lên TP. Buôn Ma Thuột cầm cố lấy số tiền 190 triệu đồng. Cầm cố xong xuôi, Tín nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô trên để trả lại cho Sơn.

Tín làm việc tại cơ quan điều tra

Lợi dụng lúc chủ tiệm cầm đồ đi vắng, Tín móc nối với người làm thuê ở tiệm trộm chiếc ô tô thành công và trả lại cho người đã mượn. Sau đó, Tín đã bỏ trốn nhiều nơi trên địa bàn.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Tín đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội trộm cắp tài sản và ra quyết định truy nã. Tín bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Ea Ngai, huyện Krông Búk.

Dao găm và bình hơi cay Tín mang theo người

Kiểm tra trên người Tín, cảnh sát thu được 1 dao găm và 1 bình hơi cay, đối tượng khai nhận dùng để phòng thân. Qua xác minh, Tín có 2 tiền án về tội “ trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của Pháp luật

