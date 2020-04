Mượn vườn trồng cần sa để giúp bạn ở Đồng Nai… nuôi heo

Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Mai Văn Năm (SN 1972, trú tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) để điều tra, xử lý về hành vi trồng cần sa trái phép nhờ đất của một hộ dân trong xã.

Theo tin từ Công an huyện Lâm Hà, qua tin báo của quần chúng nhân nhân kết hợp với hoạt động trinh sát, khoảng 16h ngày 24/4, Công an huyện Lâm Hà tiến hành kiểm tra và phát hiện tại vườn nhà bà K'Thin, ở thôn R'hang Trụ, xã Phúc Thọ, lẫn trong khu vườn cà phê, bơ có trồng lác đác những vạt cây cần sa.

Cần sa đối tượng Năm trồng

Khi cơ quan điều tra hỏi về nguồn gốc những cây cần sa này thì bà K'Thin khai, không biết cây này là cây gì. Trước đó, chỉ thấy Mai Văn Năm đến hỏi mượn đất trồng nhờ.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành tịch thu số cân sa này. Qua kiểm tra xác định, có tổng cộng 92 câu cần sa, cao ngang ngực người trưởng thành.



Đồng thời, Công an huyện Lâm Hà triệu tập đối tượng Năm đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Năm khai trồng cần sa cho bạn ở Đồng Nai nuôi heo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng, có lẽ đây chỉ là lời khai chống chế, khó được tin là sự thật. Chính vì thế, cơ quan điều tra lập hồ sơ, tiếp tục đấu tranh với đối tượng để làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháo luật.

Đối tượng Năm tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) phối hợp với Công an xã An Minh Bắc kiểm tra đột xuất vườn nhà ông Tống Quốc Nam (40 tuổi, trú tại xã An Minh Bắc) thì phát hiện trong đó trồng 86 cây cần sa (cao từ khoảng 1,5m, tổng trọng lượng 37kg). Sau đó tiếp tục kiểm tra vườn nhà ông Trịnh Văn Khang (35 tuổi, cùng ngụ tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) thì phát hiện và thu giữ 73 cây cần sa tươi và gốc khô, ngù khô (hay gọi đọt non phơi khô) với tổng trọng lượng gần 43kg.

Qua làm việc với cơ quan điều tra , hai người này khai, trồng cần sac ho gia cầm ăn chống dịch chứ không có mục đích mua bán cần sa. Sau khi hoàn tất công tác điều tra, ngày 24/4, Công an huyện U Minh Thượng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nam và Khang mỗi người 3,5 triệu đồng. Đồng thời buộc cam kết không tái phạm. Công an cũng tịch thu toàn bộ số tang vật trên để tiêu hủy.

