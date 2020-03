MV cán mốc 50 triệu view, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của Jack vượt xa cộng sự cũ K-ICM

MV "Là 1 Thằng Con Trai" của Jack có những chỉ số khá đáng nể khi so với cộng sự cũ K-ICM.

Hiện tại, Jack đang là một trong những ca sĩ đáng gờm nhất nhì Vpop khi liên tục ghi được những thành tích đáng nể chỉ sau 1 năm ra mắt. Jack đã từng thể hiện rất nhiều bản hit, có trong ty nhiều kỷ lục và sở hữu một lượng fan lớn trung thành. Bằng chứng là khi trải qua một cuộc scandal tai tiếng với công ty quản lý cũ ICM và cộng sự một thời K-ICM, phong độ của Jack vẫn được giữ vững khi MV mới ra mắt của anh chàng liên tục ghi điểm.

Sau 10 ngày phát hành, MV "Là 1 Thằng Con Trai" của Jack mới đây đã cán mốc 50 triệu view trên kênh Youtube J97. MV này tiếp tục khiến nhiều Ngôi Sao Vpop khác phải dè chừng khi liên tục đạt top 1 trending trong suốt 10 ngày qua, với 2,3 triệu lượt thích MV. Tính đến thời điểm 10h sáng ngày 23/4, MV này đã có 57.939.056 lượt xem, thẳng tiến đến mốc 60 triệu.

Có thể thấy khi so với cộng sự cũ K-ICM, Jack đã bỏ xa anh chàng này. K-ICM liên tiếp ra 3-4 sản phẩm mới tuy nhiên không thể gây tiếng vang như mong đợi khi còn sánh đôi với Jack. Hiện tại, có thể nói ở Vpop, người có thể "đánh bại" Jack là Sơn Tùng M-TP.

So với Sơn Tùng, sản phẩm mới nhất của Jack vẫn còn chịu thua vài phần. MV "Hãy Trao Cho Anh" của Sơn Tùng kết hợp với huyền thoại Snoop Dogg chỉ tốn chưa đến 5 ngày để đạt mốc 50 triệu view. Hiện tại, MV "Là 1 Thằng Con Trai" đang giữ vị trí thứ 3 trong số các MV cán mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất Vpop.

Thêm một điều "đáng tiếc" nữa dành cho Jack khi MV "Là 1 Thằng Con Trai" của anh chàng chỉ tốn 1 ngày nữa thôi là có thể "cán đổ" kỷ lục của Sơn Tùng M-TP . Dù 13 ngày đứng đầu top trending vẫn là một con số đáng mơ ước với nhiều ca sĩ khác, nhưng chắc hẳn các Đóm - fandom của Jack cũng như chàng ca sĩ này vẫn đang "tiếc ngẩn tiếc ngơ". Như vậy, hiện tại, cả MV "Là 1 Thằng Con Trai" của Jack cũng như MV "Hãy Trao Cho Anh" của Sơn Tùng M-TP đang đồng giữ vị trí số 1 ngôi vị MV đứng đầu top trending YouTube Việt Nam trong nhiều ngày liên tục nhất.

Sau khi rời xa công ty ICM và hoạt động với công ty mới, Jack như được thỏa sức "bung lụa", thiết lập thêm rất nhiều thành tích chấn động Vpop. Những sản phẩm âm nhạc mới của Jackliên tục lăm le đuổi sát nút Sơn Tùng M-TP, hứa hẹn sẽ là một đối thủ xứng tầm với Sơn Tùng ở Vpop sau thời gian dài giữ ngôi vương.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)