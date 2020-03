MV 'Ghen Cô Vy' được khen ngợi hết lời trên kênh truyền hình Mỹ Last Week Tonight

Mới đây ngày 1/3 (giờ địa phương), chương trình truyền hình Mỹ Last Week Tonight trên HBO với sự dẫn dắt của MC John Oliver đã gây chú ý trên mạng xã hội do sự xuất hiện của MV 'Ghen Cô Vy'. Theo đó, ca khúc Ghen cô Vy với chủ đề phòng tránh, đẩy lùi dịch Covid-19 do Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và Erik đã được trình chiếu trên chương trình và nhanh tróng trở thành tâm điểm bàn tán.

Theo những gì được phát sóng, MC John Oliver liên tục khen ngợi Việt Nam trước sự tích cực và hiệu quả chiến đầu phòng, chống dịch do virus corona chủng mới gây ra. Nam MC hồ hởi chia sẻ:"Việt Nam là quốc gia tiêu biểu trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 một cách nhanh chóng. Trong đó, đất nước này đã đã cung cấp nhiều thông tin đáng tin cậy về việc phòng chống sự lây lan của dịch bệnh cũng như vệ sinh đúng cách".

Sau đó, MV sôi động được phát sóng cùng phần phụ đề dịch sang tiếng Anh rất chuẩn xác. Giai điệu ca khúc khiến Mc John Oliver nhún nhảy vui thích và liên tục khen ngợi "Tuyệt, tuyệt". Nam MC chia sẻ: "Việt Nam đã làm hẳn một bài hát về việc rửa tay để phòng tránh dịch virus corona, và nó là một bài hát tuyệt đỉnh! Nó hay đến mức có thể bật ở trong club ấy. Thậm chí, bọn họ yêu thích bài hát đến nỗi nó đã trở thành một thử thách trên TikTok. Bài hát quá tuyệt vời, nó khiến tất cả các bài hát khác về việc rửa tay trở nên nhàm chán..." Sau đó, MC vui vẻ nhảy theo điệu nhạc và tiếp tục khen ngợi.

Được biết, Ghen cô Vy là dự án âm nhạc để tuyên truyền đến người dân cách phòng bệnh giữa mùa dịch Covid-19, là sản phẩm hợp tác giữa Viện Sức Khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế với ca sĩ Erik, Min và nhạc sĩ Khắc Hưng.

Last Week Tonight with John Oliver (gọi tắt là Last Week Tonight) là dạng chương trình talkshow do diễn viên hài John Oliver làm MC, motip chương trình là dạng nửa trò chuyện, nửa thông tin. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình HBO nổi tiếng. Trong tập mới nhất phát sóng ngày 1/3 (giờ địa phương), MC John Oliver đã dành toàn bộ thời lượng để đưa tin, thảo luận về dịch bệnh do COVID-19.

Chi Nguyễn (t/h)