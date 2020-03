MV `Là 1 Thằng Con Trai` của Jack bất ngờ trở lại top 3 trending

Ra mắt từ đầu tháng 3, MV "Là 1 Thằng Con Trai" của Jack đã đạt được vô số thành tích đáng nể. Chỉ sau khoảng 10 ngày ra mắt, MV đã cán mốc 50 triệu lượt xem, 2 triệu like. Thậm chí, MV còn đứng top 1 trending Việt Nam 13 ngày, san bằng kỉ lục trước đó của Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, MV của Jack đang có dấu hiệu tụt dốc, khi vị trí của MV rơi dần xuống top trending. Vị trí thấp nhất mà MV đang nắm giữ là top 17 trên bảng xếp hạng top trending Việt Nam.

Tuy nhiên, vào tối ngày 30/3 vừa qua, một cú lội ngược dòng bất ngờ đã xảy ra. MV đang từ vị trí thứ 17 đã "nhảy cóc" lên tận top 3. Thật hiếm có 1 MV sau khi phát hành hơn 2 tuần, đã qua thời điểm nóng nhất lại có thể "vùng dậy" một cách mạnh mẽ như vậy. Có thể nói, thành công này phần nhiều đến từ sự quyết tâm và đoàn kết tuyệt vời của các Đóm - fandom Jack.

Được biết, sau khi chứng kiến MV tăng trưởng chậm, lại thêm sinh nhật Jack đang cận kề, Đóm đã lập tức kêu gọi cùng nhau cày view để mừng sinh nhật nam ca sĩ. Fandom hi vọng MV sẽ đạt 100 triệu view và quay trở lại Top 1 Trending lần nữa, như một món quà mà các bạn fan dành cho Jack. Tưởng chừng như đây là điều bất khả thi, tuy nhiên tính đến lúc 16h ngày 31/3, MV "Là 1 Thằng Con Trai" vẫn đang đứng vị trí thứ 3 trên tab thịnh hành của Youtube với 69.655.627 lượt xem! Với sự đoàn kết và lượng fan đông đảo trung thành, biết đâu "Là 1 Thằng Con Trai" sẽ làm nên điều không tưởng?

Có thể nói, Jack đang là một trong những ca sĩ đáng gờm nhất nhì Vpop khi liên tục ghi được những thành tích đáng nể chỉ sau 1 năm ra mắt. Nam ca sĩ trẻ sinh năm 1997 này đã từng thể hiện rất nhiều bản hit, có trong ty nhiều kỷ lục và sở hữu một lượng fan lớn trung thành. Bằng chứng là khi trải qua một cuộc scandal tai tiếng với công ty quản lý cũ ICM và cộng sự một thời K-ICM, phong độ của Jack vẫn được giữ vững khi MV mới ra mắt của anh chàng liên tục ghi điểm.

