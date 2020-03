Mỹ áp đặt loạt hạn chế, Washington ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Tính đến sáng 1/3, nước Mỹ có 68 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp vừa mới tử vong ở bang Washington.



Kayse Dahl - Người phát ngôn của Trung tâm Y tế Evergreen Health (ngoại ô TP Seattle, bang Washington) cho biết, ca bệnh đầu tiên tử vong vì dịch bệnh Kayse Dahl - Người phát ngôn của Trung tâm Y tế Evergreen Health (ngoại ô TP Seattle, bang Washington) cho biết, ca bệnh đầu tiên tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) này không có lịch sử đi lại tới các nước bị ảnh hưởng bởi COVID-19.





Người dân tại sân bay ở Washington. Ảnh: Reuters

Sau khi phát hiện trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19, bang Washington đã tiến hành ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong thông cáo ngày 29/2, Thống đốc bang Washington Jay Inslee cho biết: "Đây là một ngày buồn tại bang của chúng tôi khi hay tin 1 người dân Washington tử vong vì COVID-19. Tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp để các cơ quan chức năng tăng cường sự chuẩn bị và nỗ lực phản ứng. Tôi sẽ dốc sức để giữ cho người dân Washington khỏe mạnh, an toàn và được thông tin đầy đủ".





Theo nguồn tin từ AP, Amy Reynolds từ cơ quan y tế bang Washington thậm chí nói với phóng viên qua điện thoại: "Chúng tôi đang đối mặt với tình huống khẩn cấp".





Được biết, với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, bang Washington có thể huy động lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết.





Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo sau ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên trên đất Mỹ. Ảnh: AP

Về ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump thông tin trong họp báo rằng bệnh nhân tử vong là nam giới trong độ tuổi 50, thuộc nhóm "rủi ro cao về Sức Khỏe ". Ông Trump kêu gọi người dân hãy giữ bình tĩnh và không sợ hãi. Chính quyền của ông Trump đang xem xét việc áp đặt các hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới phía Nam để phòng chống virus SARS-CoV-2.





Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng thông báo Mỹ sẽ mở rộng hạn chế đối với khách du lịch từ Iran. Người dân Mỹ được khuyến cáo không nên đi du lịch tại những khu dịch bùng phát ở Hàn Quốc và Italy.





Hiện Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) chưa khẳng định được mức độ dịch bệnh xâm nhập vào Mỹ sẽ ở mức nhẹ hay nghiêm trọng khi nhưng khuyến cáo người dân chuẩn bị tinh thần đối phó với dịch bệnh.









Kiều Đỗ (t/h)