Mỹ cân nhắc nhập vật tư y tế Việt Nam sản xuất để chống dịch COVID-19

Hiện tại Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu một số vật tư và trang thiết bị y tế từ Việt Nam để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona tại đây.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 , ông Hà Kim Ngọc - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho biết, ngay từ cuối tháng 1, các cơ quan và chuyên gia y tế Việt Nam và Mỹ đã tiến hành trao đổi thông tin, số liệu thông qua nhiều hình thức để cùng ứng phó với dịch bệnh. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng đã thiết lập kênh trao đổi thường xuyên với Bộ Y tế và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch (CDC) Mỹ

Đặc biệt, để phục vụ công tác phòng chống dịch, phía Mỹ đang cân nhắc việc nhập khẩu một số vật tư và trang thiết bị y tế từ Việt Nam.

"Đây là những sản phẩm mà Việt Nam có đủ năng lực sản xuất để phục vụ công tác y tế trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng chống dịch", Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hà Kim Ngọc.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cũng bày tỏ hi vọng đây sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp của Việt Nam tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Cần rất nhiều trang thiết bị y tế để đối phó với COVID-19

Theo đại sứ Hà Kim Ngọc, Mỹ đánh giá rất cao sự minh bạch và hiệu quả trong nỗ lực phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, Mỹ đang trao đổi với Việt Nam - Chủ tịch ASEAN năm 2020 và các thành viên ASEAN khác nhằm đẩy mạnh hợp tác ASEAN - Mỹ trong lĩnh vực y tế và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vừa qua, Chính phủ Mỹ đã thông báo, Quỹ dự trữ khẩn cấp phòng chống các bệnh lây nhiễm của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) sẽ trích khoản hỗ trợ trị giá 37 triệu USD để giúp các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, ứng phó với dịch COVID-19.

Liên quan đến diễn biến dịch COVID-19 tại Mỹ, theo số liệu của Trung tâm Hệ thống khoa học và kỹ thuật tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 12h ngày 23/3 (theo giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận 34.717 ca nhiễm COVID-19, trong đó 178 ca đã bình phục và 452 ca tử vong.

Số ca nhiễm virus corona ở Mỹ tính đến ngày 22/3. Ảnh: ABC News

Cho đến nay, ít nhất 8 bang tại Mỹ đã yêu cầu người dân ở trong nhà. Tại cuộc họp báo 5h30 chiều tối 22/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang California, trước đó là bang Washington và New York trong tình trạng số ca nhiễm tại các bang này ngày càng tăng.

Ông Trump đã chỉ thị trực tiếp Cơ quan Quản lý Khủng hoảng Liên bang (FEMA) triển khai các trạm y tế khẩn cấp ở các điểm nóng bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên toàn nước Mỹ. Cụ thể, tại bang New York triển khai 1.000 giường bệnh, bang Washington cũng là 1.000 giường bệnh và bang California triển khai 2.000 giường bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Ông Donald Trump nổi giận với phóng viên khi hỏi câu khó về COVID-19

Kiều Đỗ (t/h)