Mỹ cảnh báo căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm ở trẻ em có liên quan đến virus SARS-CoV-2

Theo CDC Mỹ, bệnh có các dấu hiệu như sốt, bệnh nhân phải nhập viện do nhiều cơ quan nội tạng bị viêm nhiễm khiến tình trạng bệnh nặng thêm.

Ngày 14/5 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã đưa ra cảnh báo về căn bệnh hiếm gặp ở Trẻ em có liên quan đến COVID-19. Được biết, đây là tình trạng tự miễn dịch hiếm gặp ở trẻ nhỏ nhưng đôi khi lại có thể dẫn đến tử vong.



Theo CDC, căn bệnh này gọi là hội chứng viêm đa hệ ở trẻ nhỏ (MIS-C), lần đầu tiên được báo cáo ở Anh vào cuối tháng 4. Các dấu hiệu của bệnh gồm sốt, nhiều cơ quan viêm nhiễm gây bệnh nặng, nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc được xác nhận mắc COVID-19 thời gian gần đây, ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác.

Ảnh minh họa.



Trước đó, tình trạng này được giới chức y tế bang New York gọi là Hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa (PMIS). Bang cũng ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc hội chứng này, trong đó ít nhất 3 người đã tử vong.



CDC Mỹ bổ sung, bất kỳ trường hợp trẻ em nào tử vong do nhiễm COVID-19 đều phải cân chắc đến trường hợp bị MIS-C. Tuy nhiên, việc tình trạng này có bị hạn chế ở trẻ em hay không vẫn chưa được xác định rõ. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, nhiều khi các mạch máu trên khắp cơ thể bệnh nhân bị sưng lên, vô cùng đau đớn. Triệu chứng này tương tự như một tình trạng hiếm gặp, có tên là bệnh Kawasaki.



Chia sẻ trên AFP, bác sĩ nhi khoa Sunil Sood - công tác tại Trung tâm y tế Nhi Cohen ở New York cho biết, một số trẻ em có dạng bệnh rất nhẹ, nhưng có đến một nửa bệnh nhân mà ông cùng đồng nghiệp gặp phải đều phải điều trị tích cực vì viêm tim.

Ảnh minh họa.



Cũng theo bác sĩ Sunil Sood, trong trường hợp bệnh nhân bị giảm huyết áp đột ngột, hay còn gọi là "sốc" thì việc điều trị sẽ thêm việc tiêm kháng thể và sử dụng steroid và aspirin. Việc này xảy ra khi trẻ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ 4 đến 6 tuần.



Điều quan trọng là các trường hợp mắc tình trạng này được phát hiện ở châu Âu, sau đó là Bắc Mỹ, không xuất hiện ở các nước châu Á. Do đó, đã có giả thuyết cho rằng một số quần thể cư dân nhất định sẽ dễ bị di truyền hơn, dù lý thuyết này vẫn chưa được xác nhận.



Thùy Nguyễn (t/h)