Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số ca mắc bệnh COVID-19

Số liệu do trường Đại học Johns Hopkins công bố ngày 26/3 cho thấy Mỹ đã vượt qua Italy và Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới số ca mắc bệnh COVID-19 với 82.404, trong đó hơn 1.100 người tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, nhiều chuyên gia cảnh báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn ở Mỹ với số ca nhiễm tăng nhanh hằng ngày.

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Washington, Mỹ có thể có khoảng 38.000-162.000 người tử vong trong vòng 4 tháng tới và các Bệnh viện có thể sẽ bị quá tải vào trung tuần tháng 4.

Trong khi dịch bệnh tiếp tục bùng phát nhanh chóng trên toàn quốc, việc Tổng thống Donald Trump cân nhắc nới lỏng biện pháp "giữ khoảng cách xã hội " và "đưa người lao động quay trở lại làm việc" đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ giới chuyên gia y tế cũng như nhiều quan chức.

Nhiều ý kiến cho rằng quyết định trên sẽ khiến nước Mỹ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế còn tồi tệ hiện nay.

Giới chuyên gia đánh giá, những thông điệp trái chiều của Washington về quy mô dịch bệnh cũng như các biện pháp đối phó đã dẫn đến những sự không thống nhất trong cách ứng phó với COVID-19.

Cho tới nay, chính quyền Mỹ đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh cũng như đưa ra các 3 dự luật nhằm hỗ trợ người dân, các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có gói hỗ trợ trị giá 2 nghìn tỷ USD.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã thông qua một tuyên bố về tình trạng thảm họa đối với bang Illinois. Tuyên bố này mở đường cho việc bổ sung ngân sách hỗ trợ liên bang đối với Illinois, một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Trước đó, ông Trump cũng ra tuyên bố tương tự đối với các bang New York, California, Florida, Washington và Louisiana. Tổng thống Trump cũng đang chuẩn bị đưa ra các hướng dẫn mới về phân loại nguy cơ đối với việc phòng chống dịch COVID-19.

Tổng thống Trump cho biết nhà chức trách địa phương có thể sử dụng hướng dẫn này để quyết định về việc giãn cách xã hội cũng như tiến hành các biện pháp giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng Mỹ rất có thể sẽ rơi vào tình trạng suy thoái, song quá trình kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 sẽ quyết định đến thời điểm nền kinh tế Mỹ có thể mở cửa trở lại hoàn toàn./