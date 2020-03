Mỹ ghi nhận 2 nghị sĩ dương tính với COVID-19, tự cách ly tại nhà

Tính đến ngày 19/03, Mỹ liên tục ghi nhận các ca mắc mới và tử vong do COVID-19. Trong số đó, truyền thông nước này cũng ghi nhận đã có 2 nghị sĩ Mỹ dương tính với virus corona chủng mới.

Ông Mario Diaz-Balart.



Ngay sau đó, ông đã tự cách ly tại nhà, nghiêm túc tuân theo các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) để giảm triệu chứng bệnh và ngăn ngừa virus lây lan. Hôm nay, chia sẻ trên Twitter ông Mario cho biết bản thân đã cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Thông tin 2 nghị sĩ Mỹ dương tính với virus corona chủng mới xuất hiện cùng ngày một nhóm các các nhà lập pháp lưỡng đảng gửi thư đến lãnh đạo Quốc hội, yêu cầu thay đổi quy tắc bỏ phiếu từ xa trong tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến nhanh và phức tạp.

Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo CNN, nhiều báo cáo khẳng định một số văn phòng của Hạ viện và Thượng viện Mỹ phải chuyển đổi cách thức làm việc khi các nhân viên phụ tá buộc phải cách ly hoặc làm việc tại nhà do đại dịch COVID-19.



Hiện tại, tòa nhà Quốc hội Mỹ cũng đã đóng cửa đối với những du khách đến tham quan sau khi 2 nhân viên ở đây nhiễm COVID-19.

