Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong 24h, thông qua gói giải cứu 2.000 tỷ USD

Mỹ có khả năng vượt Ý về số ca nhiễm COVID-19

Theo số liệu thống kê từ Kompa, số người tử vong do COVID-19 ở Mỹ tính đến trưa 26/3 vượt mốc 1.000 người (1.032 trường hợp), tăng thêm 350 người chỉ trong 24 giờ. Chỉ trong 1 ngày, số ca nhiễm mới của Mỹ cũng tăng với con số kỷ lục là 16.000 người, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 68.489.

Với con số này cùng mức độ gia tăng chóng mặt, số ca nhiễm virus corona chủng mới của Mỹ đang rất sát với Ý (74.386 ca), viễn cảnh Mỹ vượt Ý trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới là điều rất dễ dàng xảy ra.

Tính đến hết ngày 25/3, đã có ít nhất 21 bang (1/2 dân số Mỹ với khoảng 330 triệu dân) bị phong tỏa đi lại. Cũng trong ngày 25/3, Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố thảm họa với bang Florida và Texas, trước đó là bang Lousianna và Iowa (24/3). 3 bang bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19 có thể kể đến là New York, California và Washington. Những bang đặt vào tình trạng thảm họa sẽ được nhận nhiều sự hỗ trợ hơn từ chính phủ liên bang.



Trong đó, bang New York với 30.800 ca nhiễm vẫn là tâm dịch của Mỹ. Riêng TP New York đã có tới hơn 20.000 ca nhiễm và 280 người tử vong. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây tình trạng đã có chút khởi sắc khi tỷ lệ người nhập viện ở đây đã tăng chậm lại, thậm chí còn giảm dần.

Trái ngược với New York, TP New Orleans ở bang Lousianna lại có nguy cơ trở thành tâm dịch kế tiếp của Mỹ khi tỷ lệ tử vong ở đây thuộc hàng cao nhất thế giới. Tính đến chiều 25/3, bang Lousianna ghi nhận 1.750 ca nhiễm trong đó 70% đến từ New Orlands. Trong 24h qua, số ca nhiễm mới ở TP này tăng 30% dập tắt hi vọng rằng những nơi ít dân và khí hậu ấm áp có thể hạn chế được dịch.



Thông qua gói giải cứu lịch sử 2.000 tỉ USD

Ngày 24/3, trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài Fox News Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa lại ý kiến dỡ bỏ các hạn chế, khôi phục hoạt động kinh tế. Ông không muốn nền kinh tế suy giảm vì dịch, thậm chí còn lo ngại sẽ có hàng ngàn người tự sát vì khó khăn kinh tế, nhiều hơn số ca tử vong vì virus corona chủng mới.

Đến khuya 25/3, Thượng viện Mỹ thông qua gói giải cứu trị giá 2.000 tỷ USd dưới sự đồng ý tuyệt đối. Được biết, đây là gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Số tiền này sẽ dùng trong việc giúp đỡ người dân, doanh nghiệp và hệ thống y tế để đối phó với dịch COVID-19.





