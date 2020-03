Mỹ kêu gọi quân đội hỗ trợ khi trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới

Tin tức mới nhất ngày 23/3, Mỹ đã chính thức vượt qua Tây Ban Nha, trở thành ổ dịch COVID lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ý. Theo trang Reuters, số người nhiễm ở nước Mỹ vượt mức 34.000 với 410 ca tử vong. Ngoài ra, 32.949 trường hợp đang nằm viện cùng 795 người nguy kịch.

Ở Hoa Kỳ, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 là New York. Bang này chiếm gần 50% số ca nhiễm, số người tử vong do virus corona cũng cao nhất cả nước với 117 trường hợp. Tiếp theo là bang Washington với 95 người chết.

Do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những bang mới nhất ra lệnh người dân hạn chế đi lại từ ngày 22/3 gồm Ohio, Louisiana và Delaware, theo sau New York, California, Illinois và Connecticut. Đây đều được xem là biện pháp giới hạn đi lại “chưa có tiền lệ” nhằm kìm hãm dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, 45 bang của Mỹ cũng đã cho đóng cửa trường học, quán bar và các nhà hàng.



Yêu cầu quân đội hỗ trợ

Nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, cuối tuần qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu lực lượng trù bị của quân đội Mỹ chuyên lo các vấn đề khẩn cấp trong nước chính là Vệ binh quốc gia, tham gia hỗ trợ các bang New York, California và Washington đối phó với dịch bệnh.

Ngoài ra, ông Trump cũng yêu cầu, trong vòng 1 tuần tàu BV Mercy phải nhanh chóng đến Los Angeles (bang California) để cung cấp cho đội ngũ y tế của thành phố những loại trang thiết bị cần thiết.

Không lâu trước đó, Thống đốc bang New York Cuomo cũng kêu gọi chính quyền liên bang tham gia vào việc quản lý cũng như phân phối các trang thiết bị y tế, điều tiết quá trình hỗ trợ giữa các bang. Ngoài ra, thị trưởng TP New York (bang New York) Bill de Blasio cũng kêu gọi quân đội Mỹ hỗ trợ hệ thống y tế thành phố, để tránh khỏi tình trạng quá tải.





Đẩy nhanh gói kích cầu kinh tế

Hôm 21/3, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Larry Kudlow trả lời trên Fox News cho biết, để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên nền kinh tế, chính quyền Washington có thể phân bổ hơn 2.000 tỉ USD.

Ông Kudlow cũng tiết lộ, quy mô của gói viện trợ có giá trị lên tới khoảng 1.400 tỉ USD. Vị này khẳng định, chính phủ vẫn có thể bổ sung đến 2.000 tỉ USD để hỗ trợ cho một số ngành công nghiệp.

Thùy Nguyễn (t/h)