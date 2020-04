Mỹ khẳng định bệnh nhân dùng remdesivir đã phục hồi nhanh hơn 31% so với dùng placebo

NIAID cho biết, remdesivir là thuốc thử nghiệm của Công ty dược phẩm Gilead Sciences bào chế. Sau cuộc thử nghiệm cho thấy bệnh nhân được dùng remdesivir đã phục hồi nhanh hơn 31% so với các bệnh nhân dùng placebo.

Ngày 29/4, Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID) tuyên bố, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nặng được sử dụng thuốc chống virus remdesivir đã phục hồi nhanh hơn so với các bệnh nhân tương tự dùng placebo (một loại chất vô hại được dùng như là thuốc để trấn an bệnh nhân).

Cơ quan y tế Mỹ cũng công số số liệu trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn. Các số liệu cho thấy, bệnh nhân được dùng remdesivir đã phục hồi nhanh hơn 31% dó với các bệnh nhân được dùng placebo.

Remdesivir là thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phác đồ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-10. Thuốc này do Công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ bào chế.

Thuốc này cho thấy sự hiệu quả trong việc ức chế phát triển của virus corona gây bệnh tương tự như COVID-19. Bao gồm Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Thuốc này được điều chế với mục đích ban đầu để điều trị virus Ebola, song không thành công.

Tuy nhiên, loại thuốc này vẫn chưa được Cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA) vẫn chưa phê chuẩn bất cứ loại thuốc nào trong điều trị COVID-19.

Remdesivir thuốc thử nghiệm của Công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ bào chế

Ở một diễn biến khác, chính quyền Tống thổng Donald Trump đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc bào chế vacxin với mục tiêu có 100 triệu liều vào cuối năm nay. Song các chuyên gia cho biết các cuộc thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo vacxin thực sự an toàn, hiệu quả sẽ kéo dài tối thiểu từ 12 – 18 tháng.

Từ đầu tháng 4 đến nay, một số cơ quan thuộc Bộ Y tế và dịch vụ con người của Mỹ đã thông báo nhiều kế hoạch hợp tác với hơn 15 công ty dược phẩm cũng như các cơ quan thuốc châu Âu để tìm ra vacxin điều trị COVID-19.

Trước đó, ngày 17/4, các nhà khoa học Mỹ thông báo đã thử nghiệm kháng virus remdesivir cho thấy tín hiệu hiệu quả trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau quá trình thử nghiệm quy mô nhỏ trên khỉ.

Sau khi có hiệu quả khả quan trên khỉ, thuốc này được thử nghiệm trên người. Theo truyền thông sở tại và website thống kê thông tin y tế Stat cùng ngày cho biết thuốc kháng virus remdesivir được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Chicago và bang Illinois đã cho kết quả khả quan khi giúp làm giảm sốt cũng như các triệu chứng hô hấp trong vòng 1 tuần.

Theo nguồn tin trên, thuốc redesvir được dùng để điều trị cho 125 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Chicago, trong số đó có 113 bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Kathleen Mullane tại Đại học Chicago cho biết hầu hết các bệnh nhân nặng được điều trị bằng remdesivir đã được xuất viện trong 6 ngày. Điều này cho thấy, thời gian điều trị bệnh nhân COVID-19 có thể ít hơn 10 ngày, có thể là 3 ngày.

Tuy vậy, chuyên gia Mullane vẫn cảnh báo không nên rút ra kết luật quá sớm về loại thuốc này.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào

Xem thêm: Thi thể đang phân hủy chồng chất trên xe tải ở New York đợi đến lượt được hỏa táng

Nga Đỗ (t/h)