Mỹ: Kinh hoàng cảnh thi thể chồng chất nhau trong các bệnh viện

Hai nhân viên phòng cấp cứu khác của Bệnh viện Sinai-Grace ở Detroit (bang Michigan, Mỹ) cũng xác nhận, những bức ảnh miêu tả chính xác về thực trạng đang diễn ra tại Bệnh viện từ đầu tháng 4 tới giờ, được chụp lại trong một ca làm việc kéo dài 12 tiếng. Những nhân viên chia sẻ trên đài CNN yêu cầu được che giấu danh tính của mình.



Một nhân viên cho biết: "Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi chẳng còn giường cho bệnh nhân nên cũng không còn chỗ nào để thi thể".

Trong ảnh, hai thi thể được đặt trên giường, cạnh nhau và một thi thể khác được đặt trên ghế cạnh giường. Cả ba đều được đựng trong túi vải màu trắng. Nhân viên phòng cấp cứu bổ sung: "Nguyên nhân do chúng tôi chưa nhận được các xe tải đông lạnh nên các thi thể phải để tạm ở đó, trong khi nhân viên nhà xác lại không làm việc ban đêm".



Để đối phó với tình trạng này, hai nhân viên phòng cấp cứu của bệnh viện chia sẻ trên CNN rằng, bệnh viện đã yêu cầu các xe tải đông lạnh di động để lưu trữ thi thể.



Thứ 7 vừa qua, phóng viên của CNN đã đến bệnh viện. Họ thấy ngay trong bãi đậu xe có 5 chiếc xe tải đông lạnh. Trong một bức ảnh khác mà đài CNN có được từ một nhân viên phòng cấp cứu, các túi thi thể xếp chồng lên nhau trong phòng lạnh tại bệnh viện.



Hai nhân viên phòng cấp cứu khác xác nhận với CNN rằng, họ đã tận mắt nhìn thấy các bệnh nhân tử vong được đặt như thế do số lượng thi thể ngày càng tăng. Trong đó, những túi màu xanh trong ảnh là tài sản cá nhân của người quá cố.

"Các thi thể được trên sàn nhà do không có thiết bị hỗ trợ để đặt thi thể lên kệ", một nhân viên cho hay.



Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên bệnh viện Brian Taylor nói với CNN: "Bệnh nhân qua đời tại bệnh viện của chúng tôi được đối xử tôn trọng. Các thi thể sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi được đưa ra ngoài một cách thích hợp.



Giống như các bệnh viện ở New York và các nơi khác, chúng tôi đã bảo đảm việc bổ sung các xe tải đông lạnh để giải quyết tạm thời số lượng người tử vong do dịch bệnh COVID-19 gây ra".



Sáu nhân viên phòng cấp cứu cho biết, bệnh viện đang điều trị cho khoảng 100 đến 130 bệnh nhân cùng một lúc hồi đầu tháng 4. Nhiều ngày qua, số lượng người nhiễm đã giảm đáng kể, xuống khoảng 50 bệnh nhân khiến bệnh viện cũng dễ quản lý hơn.



Tính đến sáng 14/4, Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới và bỏ xa các nước còn lại. Mỹ ghi nhận tổng cộng 586.941 ca nhiễm với 23.640 người tử vong.



Your browser does not support HTML5 video.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4



Thùy Nguyễn (Theo CNN)