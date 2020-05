Mỹ lại phát hiện thêm 11 nhân viên mật vụ dương tính với COVID-19

Theo thông tin trên Vietnamplus, các kênh truyền thông lớn của Mỹ đồng loạt đưa tin, có ít nhất 11 nhân viên mật vụ Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19



Các nguồn tin giấu tên cho hay, khoảng 60 nhân viên của cơ quan Mật vụ Mỹ hiện đang phải tự cách ly. Trong khi đó, người phát ngôn của Mật vụ Mỹ Justine Whelan cho biết cơ quan này vẫn đang tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Bà Whelan không nêu rõ số lượng cụ thể cũng như danh tính của những người mắc bệnh để đảm bảo an toàn thông tin.

Có khoảng 60 nhân viên mật vụ phải thực hiện tự cách ly





Được biết, các nhân viên Mật vụ Mỹ là những người có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, phó tổng thống, các cựu tổng thống và các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Mỹ.

Hiện nay, Nhà Trắng cho biết Sức Khỏe Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đều bình thường. Tất cả những người tiếp xúc với hai vị lãnh đạo này đều được theo dõi kỹ lưỡng.



Trước đó vài giờ, Nhà Trắng xác nhận thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence là bà Katie Miller cũng đã mắc bệnh COVID-19. Cách đây không lâu, một người phục vụ của Tổng thống Donald Trump cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Tình hình COVID-19 ở Mỹ hôm 8/5 cho thấy, nước này đã ghi nhận thêm 1.635 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 77.178. Hiện thời, nước Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với gần 1,3 triệu ca mắc bệnh.

