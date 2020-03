Mỹ sắp tung gói kích cầu kinh tế lên đến 1.000 tỷ USD, phát cho mỗi dân 1.000 USD giữa dịch COVID-19

Nhằm giảm bớt cú sốc kinh tế do khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 gây ra, Mỹ đã đề xuất gói kích cầu kinh tế 1.000 tỷ USD, phát hỗ trợ cho dân mỗi người 1.000 USD.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến sáng 18/03, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận, nước này đã có hơn 6.400 ca nhiễm và 108 người tử vong. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 đã lan ra toàn bộ 50 tiểu bang.

Trong số này, New York đang là bang có số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) nhiều nhất với 950 trường hợp. Thứ 2 và thứ 3 lần lượt là bang Washington và California với 769 và 365 người mắc bệnh.

Theo Reuters, giới quan chức New York cho biết, họ có thể yêu cầu 8,5 triệu dân tại đây tự cách ly tại nhà, thực hiện các biện pháp hạn chế các giao tiếp xã hội bằng cách đóng cửa trường học, quán bar, nhà hàng và nhà hát để chống lại sự lây lan của virus.

Ông Trump tin tưởng: "Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch và tôi cho rằng sẽ thắng nhanh hơn mọi người nghĩ".

Dù có số ca nhiễm thấp hơn New York, nhưng hơn một nửa số ca tử vong do COVID-19 ở Hoa Kỳ lại đến từ bang Washington (52). Ngoài ra, đến ngày 18/03 do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh gia tăng nên 5 bang gồm Ohio, Louisiana, Georgia, Kentucky và Maryland đã tuyên bố dời ngày bầu cử sơ bộ. Mới đây, chính quyền liên bang cũng khuyến cáo người dân nên tránh tụ tập quá 10 người một chỗ.



Trước tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, Thống đốc các bang này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để giải phóng nguồn lực cho nỗ lực chống COVID-19. Xuất hiện cùng ông Trump trong phòng họp báo của Nhà Trắng ngày 17/03 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã đề xuất gói kích cầu kinh tế lên đến 1.000 tỉ USD để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Theo South China Morning Post, ông Mnuchin cho biết, nếu được Quốc hội thông qua, chính quyền liên bang sẽ nỗ lực để có thể hỗ trợ tiền mặt cho người dân trong hai tuần tới. Ông Trump cũng bổ sung, với gói kích cầu này, mỗi người dân sẽ nhận được 1.000 USD. Ngoài ra, số tiền cũng hỗ trợ các khoản vay cho các ngành hàng không, khách sạn, sòng bạc cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.





Ngoài ra, theo Phó Tổng thống Mike Pence, chính phủ Mỹ cũng đang kêu gọi các công ty xây dựng tặng khẩu trang N95 cho các bệnh viện địa phương, Công binh Lục quân Mỹ có thể sẽ được triển khai đến các Bệnh viện dã chiến để giúp xử lý dòng bệnh nhân nhiễm virus.

Thùy Nguyễn (t/h)