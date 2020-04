Mỹ sẽ gửi nguyên liệu sang Việt Nam hàng tuần để sản xuất đồ bảo hộ y tế

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) thông báo ngày 8/4 cho biết, sau khi đạt được thỏa thuận với công ty DuPont sẽ đẩy mạnh việc sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) nhằm hỗ trợ cho các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trong thông báo của HHS nêu rõ: "Để có nguồn cung cấp nhanh nhất có thể và nguồn cung ổn định cho nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, chính phủ Mỹ sẽ vận chuyển nguyên liệu thô đến Việt Nam hàng tuần, sau đó công ty Mỹ tại Việt Nam sẽ tiếp tục sản xuất quần áo bảo hộ TYVEK”.

Bộ trưởng HHS Alex Azar bổ sung: "Chiến lược quốc tế này tạo điều kiện cho nhà máy của DuPont tại Việt Nam sản xuất quần áo bảo hộ TYVEK, vận chuyển đến Kho dự trữ Chiến lược Quốc gia, đưa đến những nơi nhân viên y tế đang cần nhất".

Được biết, TYVEK là vật liệu đa năng của DuPont. Loại vật liệu này có khả năng kháng xâm nhập từ các loại hạt mịn và chất hóa học. Đồ bảo hộ toàn thân thuộc nhóm PPE; trong danh sách trang thiết bị thiết yếu cho các nhân viên chống dịch còn có khẩu trang y tế hoặc khẩu trang kháng khuẩn N95, tấm bảo vệ mặt, kính bảo hộ và găng tay.



Dự kiến trong 5 tuần tới HHS sẽ nhận 2,25 triệu bộ đồ bảo hộ TYVEK và tiếp tục đặt mua tổng cộng 4,5 triệu đơn vị. Mới trong tuần này, Công ty DuPont vừa chuyển 450.000 bộ đồ bảo hộ TYVEK từ cơ sở sản xuất ở Việt Nam đến Mỹ. Thông qua thỏa thuận vận tải chính phủ hiện hành, FedEx sẽ chuyển đồ bảo hộ TYVEK từ Việt Nam đến Kho dự trữ Chiến lược quốc gia (SNS) của Mỹ.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng các cơ quan y tế công cộng cấp bang và vùng lãnh thổ cùng một số thành phố và đối tác công nghiệp để các trang thiết bị y tế có thể chuyển giao nhanh nhất có thể.





Ngày 8/4 (theo giờ Mỹ), trên Twitter của mình Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ lời cảm ơn tới Việt Nam sau khi chuyến bay chở 450.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch COVID-19 đáp xuống bang Texas.



Tổng thống Trump viết: "Sáng nay, 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã hạ cánh xuống Dallas, Texas. Điều này đã trở thành hiện thực nhờ quan hệ đối tác giữ 2 công ty lớn của Mỹ - DuPont và FedEx – và những người bạn ở Việt Nam. Chân thành cảm ơn!”.



Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã tiến hành hợp tác. Cụ thể, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã hợp tác với các quan chức Việt Nam để theo dõi cũng như ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh.



Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà



Thùy Nguyễn (t/h)