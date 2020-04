Mỹ: Xót xa bé sơ sinh 6 tuần tuổi tử vong vì COVID-19

Bé sơ sinh 6 tuần tuổi ở bang Connecticut tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất ở Mỹ của COVID-19.

Ngày 1/4, Thống đốc bang Connecticut (Mỹ) Ned Lamont xác nhận trên Twitter, có một bé sơ sinh 6 tuần tuổi tử vong do virus SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19.

thành phố Hartford thuộc bang Connecticut. Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng cơ thể không còn phản ứng. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó khẳng định bé dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé có kết quả dương tính với virus. Theo giới chức Mỹ, đứa Trẻ sơ sinh sống ở

Đây là trường hợp trẻ sơ sinh tử vong đầu tiên tại bang phía Đông Bắc của Mỹ do COVID-19. Theo Thống đốc Ned Lamont chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, đây còn là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của COVID-19 trên toàn thế giới. Hiện vẫn chưa xác định rõ bé có mắc bệnh lý nền nào hay không.

người già hoặc dễ bị tổn thương (bệnh tật), nhưng sau trường hợp bé 6 tuần tuổi tử vong có thể thấy, COVID-19 là không thể đoán trước, Trẻ em và người khỏe mạnh cũng có thể dễ dàng trở thành nạn nhân. SARS-CoV-2 chủ yếu tấn công Trước đó, nhiều người khẳng định virus



Cách đây không lâu, Thống đốc bang Illinois cũng xác nhận một trẻ sơ sinh 9 tháng tuổi ở bang này tử vong vì COVID-19. Hôm 30/3, một cậu bé 13 tuổi cũng qua đời do nhiễm virus corona chủng mới ở Anh, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất ở Anh tử vong vì COVID-19 cho đến nay. Ngoài ra, một nữ sinh 16 tuổi ở Paris (Pháp) và một thanh niên 17 tuổi ở Los Angeles, California (Mỹ) cũng đã tử vong vì COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Theo thống kê của Kompa, tính đến sáng 2/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 215 ca nhiễm COVID với 5.102 người tử vong. Số ca tử vong do COVID-19 ở bang New York đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau 72 giờ. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, nhiều dự báo cho thấy tình hình những ngày sau trong tháng có thể tồi tệ hơn.

Thùy Nguyễn (t/h)