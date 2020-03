Myanmar ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 đầu tiên, Đông Nam Á chỉ còn Lào 'thoát nạn'

Trước đây, đất nước với 54 triệu dân này từng là nước đông dân nhất trên thế giới chưa từng có một ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào dù tình hình dịch bệnh đã lây lan mạnh trên toàn cầu. Đặc biệt, Myanmar có đường biên giới dài giáp với Trung Quốc và Thái Lan. Do đó, nhiều nước trên thế giới hoài nghi số liệu do Myanmar công bố vì cả Trung Quốc và Thái Lan đều ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 trong thời gian qua.



Đến tối 23/3, Myanmar đã làm xét nghiệm cho 214 người và có 2 ca dương tính với virus corona chủng mới. Thông báo của Bộ Y tế dù phát đi lúc tối muộn nhưng vẫn khiến hàng nghìn người dân đổ xô đi đến các cửa hàng mua sắm để tích trữ lương thực, đặc biệt tại TP thương mại Yangon.

Trước khi kế hoạch đóng cửa biên giới được thực hiện, hàng ngàn người lao động Myanmar ở các nước đã đổ dồn về biên giới Thái Lan và Myanmar để nhập cảnh về nước trong ngày 23/3 trái ngược với cảnh người nước ngoài ở Myanmar lại kéo nhau rời đi.







Tính đến sáng 24/3, tổng số người mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mức 381.000, 16.572 ca tử vong. Trong đó, Italy đứng đầu khi chiếm hơn 6.000 ca tử vong do dịch bệnh.

